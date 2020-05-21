В Москве задержали подозреваемую в распространении фейка о продаже китайских масок из гумпомощи

В Москве правоохранительные органы задержали 38-летнюю предпринимательницу, подозреваемую в распространении фейка о торговле масками, доставленными в Россию в качестве гуманитарной помощи из Китая. Об оперативных действиях сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

Правоохранители ранее возбудили дело по факту распространения ложной информации (ст.207.1 УК). По версии следствия, женщина разместила в своих соцсетях видео о продаже в магазинах сети «Перекресток» защитных средств, которые якобы должны были раздаваться бесплатно.

Авторы утверждали, что на упаковках на китайском написано о том, что средства являются гуманитарной помощью и не предназначены для продажи. Позже это опровергли переводчики: они объяснили, что надпись означает лишь знак качества.

Женщину уже увезли на допрос в Следственный комитет, при обыске правоохранители изъяли ее ноутбук и телефон. Правоохранители готовятся предъявить ей обвинение.

По данным «Открытых медиа», речь может идти о Екатерине Храпченковой, которая занимается дизайном и организацией конференций и выставок. Издание утверждает, что ролик с информацией про маски она опубликовала в своем фейсбуке только 9 мая, тогда как подобные фейки распространялись в соцсетях и до этого.