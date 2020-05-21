Российские авиаперевозчики попросили отменить правило о частичном заполнении самолетов

Российские авиаперевозчики раскритиковали новое антивирусное правило Роспотребнадзора о заполнении салона самолета не более чем на 50% и попросили его отменить. Письмо, направленное в министерство транспорта членами Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), оказалось в распоряжении «Коммерсанта».

По мнению авиаперевозчиков, подобное ограничение на число пассажиров, летящих одним рейсом, чрезмерно и может негативно повлиять на ситуацию в отрасли, которая на фоне пандемии и так столкнулась с трудностями. Кроме того, падение спроса привело к тому, что самолеты и так летают полупустыми.

Представители ассоциации считают, что в случае утверждения правил о частичном заполнении самолетов им придется поднять цены на билеты и уменьшить количество рейсов. По данным издания, в министерстве транспорта готовы поддержать представителей отрасли, однако решение об ограничениях в любом случае будет принимать Роспотребнадзор.

На фоне пандемии Роспотребнадзор рекомендовал загружать самолеты не более чем на 50% для того, чтобы рассадить пассажиров друг от друга на безопасное расстояние. О том, что в результате такой рассадки авиабилеты могут подорожать, ранее предупреждал глава Минтранса Евгений Дитрих: по его оценкам, самолет должен быть заполнен на 72-75% для рентабельности рейса.