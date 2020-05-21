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№ 51 от 20 мая 2020

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В мире число заразившихся СOVID-19 превысило 5 млн человек

Общество88

88
 

Более пяти миллионов человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заболевших — более 1,5 миллиона человек — по-прежнему в США. На втором месте по этому показателю находится Россия с 308 тысячами инфицированных, далее идут Бразилия (291 тысяча) и Великобритания (249 тысяч).

Количество смертей пациентов с СOVID-19 достигло 328 тысяч: 93 тысячи в США, 35 тысяч — в Великобритании и 32 тысячи — в Италии. Еще 1,9 миллиона человек выздоровели. Больше всего выздоровевших зафиксировали в США (294 тысячи), Германии (156 тысяч) и Испании (150 тысяч).

В России зарегистрировали менее 2,9 тысячи летальных исходов пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, еще 85 тысяч человек выздоровели.

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Теги:
статистика, nt, коронавирус

Путин наградил Марию Захарову орденом Почета

Общество584

584
 

Глава департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова получила орден Почета. Указ о награде, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом глава государства отметил «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу» официального представителя российского внешнеполитического ведомства, которая заняла свой пост пять лет назад.

Аналогичные награды получили постпред России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян. Бывший замминистра иностранных дел Небензя был назначен на должность постпреда в 2017 году, придя на смену Виталию Чуркину. Аветисян на службе уже более 30 лет, долгое время он работал в Афганистане.

Также президент наградил ученых, музыкантов, военных, чиновников. В этот список попали и семь подданных Великобритании, которые являются ветеранами Второй мировой войны. Все они участвовали в Северных конвоях: в годы доставляли в СССР товары по ленд-лизу. За личное мужество и отвагу они получили медали Ушакова.

Теги:
sn, орден, мид рф, захарова мария
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