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№ 51 от 20 мая 2020

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Глава района Адыгеи подал в отставку после заражения СOVID-19 более 150 человек на похоронах

Общество256

256
 

В Адыгее глава Красногвардейского района Альберт Османов подал в отставку после того, как на похоронах коронавирусом заразились 151 человек. Об этом сообщает правительство республики.

Исполняющим обязанности главы района стал первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков. Перед ним и всеми членами его команды поставили задачу стабилизировать ситуацию с возникшим очагом инфекции, подчеркнули в сообщении.

В начале мая в ауле Бжедугхабль состоялись похороны, на которые пришли более 500 человек. Через несколько дней после этого у женщины, участвующей в мероприятии, выявили COVID-19.  Затем с подозрением на этот же диагноз госпитализировали десяток человек. 19 мая сообщалось о более 150 зараженных.

В связи с этой ситуацией в Красногвардейском районе ограничили передвижения между населенными пунктами, а жителей обязали носить маски и перчатки. Всего в Адыгее выявили 525 заразившихся, 263 человек выздоровели, восемь умерли.

Теги:
коронавирус, nt

Что произошло за ночь 21 мая. Коротко 

Общество4 912

Александра НовиковаКорреспондент

4 912
 
  • За сутки в Москве скончались еще 68 человек с ранее подтвержденным коронавирусом, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, в столице зафиксировано уже 1794 летальных исходов. Общее число заболевших в городе превысило 152 тысячи человек.
  • Владимир Путин наградил орденом Почета официального представителя МИД России Марию Захарову. Так глава государства отметил ее «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу», следует из опубликованного указа. Кроме Захаровой такие же ордена получили постпред России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян.
  • Национальная разведка Ирака отчиталась о поимке предполагаемого главаря «Исламского государства» (запрещенная в России международная террористическая организация). Как передает Иракское агентство новостей, речь идет об Абдулле Кардаше. СМИ называли его преемником бывшего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади, который был убил американскими военными.
  • Российские авиаперевозчики попросили отменить новое санитарное правило о заполнении самолетов на 50%. Ранее введение таких мер предосторожности анонсировал Роспотребнадзор. Как рассказали «Коммерсанту» представители отрасли, подобное ограничение может привести к удорожанию билетов и снижению числа рейсов.

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Теги:
sn, захарова мария, путин, авиакомпании, пандемия
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