Глава района Адыгеи подал в отставку после заражения СOVID-19 более 150 человек на похоронах

В Адыгее глава Красногвардейского района Альберт Османов подал в отставку после того, как на похоронах коронавирусом заразились 151 человек. Об этом сообщает правительство республики.

Исполняющим обязанности главы района стал первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков. Перед ним и всеми членами его команды поставили задачу стабилизировать ситуацию с возникшим очагом инфекции, подчеркнули в сообщении.

В начале мая в ауле Бжедугхабль состоялись похороны, на которые пришли более 500 человек. Через несколько дней после этого у женщины, участвующей в мероприятии, выявили COVID-19. Затем с подозрением на этот же диагноз госпитализировали десяток человек. 19 мая сообщалось о более 150 зараженных.

В связи с этой ситуацией в Красногвардейском районе ограничили передвижения между населенными пунктами, а жителей обязали носить маски и перчатки. Всего в Адыгее выявили 525 заразившихся, 263 человек выздоровели, восемь умерли.