Путин наградил Марию Захарову орденом Почета

Глава департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова получила орден Почета. Указ о награде, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом глава государства отметил «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу» официального представителя российского внешнеполитического ведомства, которая заняла свой пост пять лет назад.

Аналогичные награды получили постпред России при ООН Василий Небензя и посол по особым поручениям МИД Андрей Аветисян. Бывший замминистра иностранных дел Небензя был назначен на должность постпреда в 2017 году, придя на смену Виталию Чуркину. Аветисян на службе уже более 30 лет, долгое время он работал в Афганистане.

Также президент наградил ученых, музыкантов, военных, чиновников. В этот список попали и семь подданных Великобритании, которые являются ветеранами Второй мировой войны. Все они участвовали в Северных конвоях: в годы доставляли в СССР товары по ленд-лизу. За личное мужество и отвагу они получили медали Ушакова.