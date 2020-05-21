В Москве умерли еще 68 человек с СOVID-19

За последние сутки в Москве умерли еще 68 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

Общее число летальных случаев пациентов с СOVID-19 достигло 1794. Накануне в столице скончались 75 человек с таким диагнозом. Всего в Москве выявили более 152 тысяч заразившихся, из них почти 37 тысяч — выздоровели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в мае смертность от коронавируса будет выше, чем в апреле. По его словам, этот прогноз обусловлен тем, что тяжелобольные находятся в стационарах по две-три недели, что создает большую нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность.

Собянин отметил, что уровень госпитализации в Москве снижается, но все же составляет около тысячи человек в день. Всего, по его данным, в столичных больницах лечатся 18 тысяч тяжело заболевших.