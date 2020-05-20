В Чечне запретили передвижения пешком и на транспорте в дни празднования Ураза-байрам

Власти Чечни ввели запрет на передвижение по улицам пешком и на транспорте с 23 по 26 мая в связи с празднованием Ураза-байрам. Как и в Кабардино-Балкарии, в эти даты там ввели выходные дни; дополнительные ограничения перед одним из главных мусульманских праздников появились также и в Дагестане.

«В эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено, — говорится в сообщении МВД Чечни. — Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона».

Отметить окончание месяца поста Рамадан в кругу семьи, а не праздничным намазом в мечетях российских мусульман ранее призывал президент Владимир Путин; с таким же требованием к жителям Чечни обращались глава республики Рамзан Кадыров и муфтий Салах Межиев. «Все должны следовать этому призыву», — приводятся в сообщении МВД слова министра Руслана Алханова.

Чечня одним из первых регионов в конце марта ввела режим изоляции, а вскоре также ввела пропуска для жителей и запретила въезд и выезд на свою территорию. С 11 мая там ввели послабления на работу малых предприятий в сфере услуг, а с 18 мая возобновили работу общественного транспорта. Число выявленных заражений COVID-19 там превысило тысячу случаев, из них 92 — медработники; под наблюдением остаются около 400 пациентов, умерли 11 человек.