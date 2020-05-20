Сенаторы предложили разрешить ввоз находящихся под контрсанкциями дефицитных товаров

Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в нижнюю палату законопроект, который разрешит ввозить в Россию дефицитные товары под контрсанкциями, даже если в стране есть предприятия по их производству.

Как отмечается в пояснительной записке, в законе о контрсанкциях было предусмотрено их возможное снятие для жизненно необходимых товаров, но не было прописано, какой орган будет составлять соответствующий перечень. Теперь это будет закреплено за правительством.

«В особых условиях, как показал опыт распространения пандемии коронавирусной инфекции, существует риск возникновения дефицита на отдельные товары или компоненты для их производства, — говорится в документе. — В частности, в перечень запрещенных к ввозу товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными».

Сенатор Косачев входит в рабочую группу Совфеда по изменению законодательства в связи с эпидемией COVID-19. «Коммерсант» выяснил, что среди их предложений оказался запрет на прием в детские сады, школы и высшие учебные заведения детей антипрививочников. Члены Совфеда также считают необходимым спрашивать у кандидатов на должность учителей и врачей справки о прививках и перенесенных инфекциях.