В Якутске оштрафовали сторонников шамана Габышева, задержанных во время его госпитализации в психбольницу

Якутский городской суд назначил штраф трем сторонникам шамана Александра Габышева, которые снимали его принудительную госпитализацию из дома в психбольницу. За нарушение режима изоляции Сергея Попова, Ольгу Власову и Викторию Постникову оштрафовали на сумму от 1 до 5 тысяч рублей, сообщили «Сибирь.Реалии».

Инцидент произошел неделю назад, во вторник 12 мая. После того как Габышев, собиравшийся в июне возобновить свой поход в Москву «для изгнания Путина», отказался проехать для теста на коронавирус, вечером около 20 полицейских и бойцов ОМОН приехали к его дому и вывели его в наручниках и без обуви.

Находившихся на месте блогера Сергея Попова (вел в YouTube трансляцию с места событий под псевдонимом «Сергей Тихий») с двумя знакомыми посадили в служебную машину и увезли в отделение. На них тогда также составили протоколы о неповиновении полицейским, но судья отклонила их. Все разбирательство, по словам собеседницы «Сибирь.Реалий», было недолгим: «Каждому [судья] уделила не более минуты».

Помогающие шаману Габышеву адвокаты из «Правозащиты Открытки» рассказывали, что в психоневрологическом диспансере врачи дают ему неизвестные препараты, а некие «люди в штатском» уговаривают его «больше не ходить в Москву, отказаться от таких походов». Два его предыдущих похода, нашедшие поддержку в городах Дальнего Востока, были прерваны силовиками; ФСБ возбудила в отношении него дело о публичных призывах к экстремизму.