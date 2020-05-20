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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
Украина решила открыть границу с Евросоюзом и возобновить работу городского транспорта
Правительство Украины объявило о смягчении карантинных мер из-за коронавируса, действие которых продлили до 22 июня. С пятницы 22 мая там начнется второй этап смягчения ограничительных мер — по «адаптивной модели», когда регионы будут действовать в зависимости от ситуации, заявил на заседании премьер Денис Шмыгаль
В частности, возобновит работу городской, пригородный транспорт и отели, кроме ресторанов и бассейнов на их территории. В понедельник 25 мая откроют детские сады, а в Киеве, Харькове и Днепре запустят метро. О поездках между регионами, в том числе и авиаперевозках, можно будет говорить только с июня, отметили в правительстве.
По предложению МВД заработают 66 пропускных пунктов на границе со странами Евросоюза и Молдовой. Открывать границу с Россией и Беларусью, по словам министра Арсена Авакова, не стали «в связи с эпидемиологической ситуацией в этих республиках» (там, по официальной статистике, 308 и 31 тысяча заболевших соответственно).
Ограничительные меры в Украине ввели 11 марта; с начала вспышки заражение коронавирусом выявили у 19 тысяч человек, умерли более полтысячи пациентов. В ходе первого этапа снятия ограничений власти страны с 11 мая открыли парикмахерские, летние веранды кафе, стоматологические кабинеты и адвокатские конторы.