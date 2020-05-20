«Северный поток» не попадет под ограничения европейской директивы 

Федеральное сетевое агентство, регулятор энергосетей Германии, постановило исключить газопровод «Северный поток» из-под действия поправок европейской газовой директивы, которые могли бы существенно ограничить работу газопровода. Решение будет действовать до 12 декабря 2039 года.

«Мы удовлетворены положительным решением Федерального сетевого агентства, — заявил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев. — В частности, мы приветствуем тот факт, что Федеральное сетевое агентство акцентировало вклад газопровода «Северный поток» в обеспечение надежности энергоснабжения и подтвердило отсутствие негативного влияния газопровода на конкурентную ситуацию на внутреннем газовом рынке Европы».

Поправки к европейской газовой директиве были приняты в феврале прошлого года. Согласно этим поправкам, на поставщиков из других стран распространяются правила внутреннего рынка ЕС: в частности, поставщиком и оператором газопровода не может выступать одна и та же компания, а доступ к газопроводу должен быть обеспечен третьим сторонам. При этом страна ЕС, на которую выходит газопровод, имеет право вывести его из-под действия директивы — в случае с «Северным потоком» это Германия, именно сюда поступает газ из России по дну Балтийского моря. Нынешним решением Федеральное сетевое агентство освободило «Северный поток» от выполнения этих требований.

При этом под действие европейской директивы скорее всего попадает другой принадлежащий «Газпрому» морской газопровод, «Северный поток — 2», который также соединит Россию и Германию и пока находится на стадии строительства. После того, как Германия имплементировала поправки к европейской директиве в собственный Закон об энергетике, Nord Stream 2 подала заявку о выведении «Северного потока-2» из-под действия поправок, однако 15 мая Федеральное сетевое агентство опубликовало отрицательное решение по заявке. «Исключение может быть выдано по заявке и при определенных обстоятельствах, — говорится в решении. — Необходимо, чтобы строительство газопровода было завершено до 23 мая 2019 года. Поскольку «Северный поток-2» не был полностью достроен до 23 мая 2019 года, Федеральное агентство постановило отклонить заявку Nord Stream AG». В решении также было указано, что Nord Stream 2 имеет возможность оспорить его в суде.

Для «Северного потока — 2» это решение означает, что компанию-оператора Nord Stream 2 необходимо отделить от «Газпрома», а мощности трубы на 50% зарезервировать для других поставщиков.

Кроме того, 20 мая Европейский суд отклонил совместный иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. В своем иске компании попытались оспорить применение европейской газовой директивы к поставщикам из третьих странах. Европейский суд, однако, постановил, что директива «прямым образом не затрагивает интересы» двух компаний, поскольку решение о том, применять поправки или нет к каждому конкретному газопроводу, принимает страна, на территорию которой этот газопровод выходит.