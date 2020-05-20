В Москве сумма штрафов пользователям «Социального мониторинга» превысила 200 миллионов рублей

Система «Социальный мониторинг», которая контролирует перемещения москвичей на карантине по коронавирусу, с момента своего запуска 2 апреля выписала 54 тысячи штрафов на 216 миллионов рублей.

Они пришлись на 30% из всех 60 тысяч установивших приложение, рассказал «Ведомостям» руководитель Главконтроля Евгений Данчиков. Сумма штрафа по московскому КоАП составляет 4 тысячи рублей; на некоторых пользователей составляли по 2-3 протокола, отметил он.

В начале приложение обязывали устанавливать только пациентов, которые с болезнью в легкой форме проходили лечение на дому. Вскоре к ним добавили и москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса.

Приложение необходимо установить в течение суток после подписания документов о карантине; смс-напоминания о его установке должны приходить в течение трех суток, после чего за отказ от регистрации выставляется первый штраф. Приложение запрашивает местоположение пользователя, а также через пуш-уведомления требует отправить селфи на фоне домашнего интерьера в течение часа.

Москвичи жаловались, что селфи от них требовали по ночам, а геолокация могла показывать ошибочное местонахождение. Как отмечали «Важные истории», оштрафованные рассказывали об исчезающих уведомлениях и сбоях в приложении, из-за которых было невозможно отправить фотографии, а от некоторых вовсе не требовали установить его. Издание находило людей, которые по ошибке получали 5, 13 и даже 18 штрафов.

После критики мэрия Москвы в конце апреля запретила запрашивать фотографии ночью и рано утром с 22.00 до 09.00, а также отменила более 400 сообщений о таких нарушениях. C 20 мая штрафы за нарушение карантина, как и за нарушение самоизоляции, разрешили обжаловать на портале мэрии mos.ru. Однако в самом приложении ошибок нет, и москвичам стоит «внимательно читать документы», которые они подписывали, говорил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.