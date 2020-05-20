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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
В Ивановской области рассказавшего о нехватке защитных средств фельдшера обвинили в распространении фейка
«Новая газета»редакция
В Кинешмы Ивановской области на фельдшера скорой помощи Сергея Веселкова составили административный протокол по статье о распространении недостоверной информации из-за видео про нехватку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом «Новой газете» сообщили в «Открытой России».
В постановлении говорится, что Веселков записал видеообращение, которое опубликовала «Открытая Россия», с целью сбора средств для помощи сотрудникам станции скорой помощи Кинешемской ЦРБ. По словам медика, в регионе растет число больных коронавирусом, и поэтому врачам требуется СИЗ и дезинфицирующие средства.
Ранее Веселкова и еще двоих авторов обращения, медиков Дарью Виноградову и Дмитрия Лицова опросили в прокуратуре из-за того же видео. В ролике медработники ссылались на слова главы департамента здравоохранения региона Артура Фокина, который утверждал, что в регионе нет запаса СИЗ на случай пиковой нагрузки.
Теги:фейки, ивановская область, коронавирус, nt
В Сингапуре вынесли смертный приговор через Zoom
Верховный суд Сингапура вынес первый приговор о смертной казни в режиме видеоконференции через сервис Zoom. Об этом сообщает The Guardian.
37-летнего малазийца Пунитана Дженсана приговорили к смерти за контрбанду 28,5 г героина в 2011 году. Он отрицал свою причастность к преступлению.
По словам адвоката подсудимого, сторона защиты не возражала против использования видеоконференции, так как на заседании судья должен был только огласить приговор, на что никак не могло повлиять качество связи.
В стране в связи с ограничениями, введенными из-за ситуации с коронавирусом отложили рассмотрение большинства дел, однако самые важные заседания проводят дистанционно.
Ранее смертный приговор с использованием сервиса Zoom был вынесен в Нигерии: Олалекан Хамида приговорили к повешению за убийство человека.