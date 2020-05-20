В Ивановской области рассказавшего о нехватке защитных средств фельдшера обвинили в распространении фейка

В Кинешмы Ивановской области на фельдшера скорой помощи Сергея Веселкова составили административный протокол по статье о распространении недостоверной информации из-за видео про нехватку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом «Новой газете» сообщили в «Открытой России».

В постановлении говорится, что Веселков записал видеообращение, которое опубликовала «Открытая Россия», с целью сбора средств для помощи сотрудникам станции скорой помощи Кинешемской ЦРБ. По словам медика, в регионе растет число больных коронавирусом, и поэтому врачам требуется СИЗ и дезинфицирующие средства.

Ранее Веселкова и еще двоих авторов обращения, медиков Дарью Виноградову и Дмитрия Лицова опросили в прокуратуре из-за того же видео. В ролике медработники ссылались на слова главы департамента здравоохранения региона Артура Фокина, который утверждал, что в регионе нет запаса СИЗ на случай пиковой нагрузки.