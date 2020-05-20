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Кирилл Мартынов и IT-эксперты: как государство следит за гражданами?

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№ 51 от 20 мая 2020

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В Сингапуре вынесли смертный приговор через Zoom

Общество164

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Верховный суд Сингапура вынес первый приговор о смертной казни в режиме видеоконференции через сервис Zoom. Об этом сообщает The Guardian.

37-летнего малазийца Пунитана Дженсана приговорили к смерти за контрбанду 28,5 г героина в 2011 году. Он отрицал свою причастность к преступлению.

По словам адвоката подсудимого, сторона защиты не возражала против использования видеоконференции, так как на заседании судья должен был только огласить приговор, на что никак не могло повлиять качество связи.

В стране в связи с ограничениями, введенными из-за ситуации с коронавирусом отложили рассмотрение большинства дел, однако самые важные заседания проводят дистанционно.

Ранее смертный приговор с использованием сервиса Zoom был вынесен в Нигерии: Олалекан Хамида приговорили к повешению за убийство человека.

Теги:
смертная казнь, сингапур, nt, сингапур, приговор, zoom

Омские силовики пришли с обыском в реабилитационный центр инвалидов, все работники которого находятся на самоизоляции

Общество214

Георгий Бородянскийспециально для «Новой»

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20 мая двое сотрудников ОБЭП и следователь Советского СУ СКР по Омской области Андрей Волков вошли на территорию частной организации – санатория «Рассвет» – для проведения обыска по делу о «невыплате заработной платы», возбужденному в отношении главного врача Нателы Полежаевой.

Сама она находится дома, соблюдая режим самоизоляции. На рабочих местах в санатории только охранники, остальные службы (из тех, кто не попал под сокращение из-за «экономической блокады» «Рассвета», которая длится уже больше  трех лет), включая бухгалтеров – в отпусках. В здании отключены свет и вода, все кабинеты заперты.

Следователь несколько раз позвонил главврачу, потребовав «открыть двери в приемную, ее кабинет и в бухгалтерию», пригрозив, что иначе «придется их взломать». Натела Полежаева сказала «Новой»: «Я не оставлю дома дочку одну ради их прихоти. Пусть делают, что хотят». Как мы ранее сообщали, Ирина Полежаева – инвалид с синдромом Дауна.

Это уже второе уголовное дело «о невыплате зарплаты», возбужденное в отношении руководителя санатория «Рассвет». Приговором по первому стал штраф в размере 350 тыс. рублей. Новое дело по той же статье, по словам правоохранителей, «охватывает более поздний период».  Допрос обвиняемой назначен на 21 мая: повестки от следственного органа не было – только сообщение по Whatsapp. «Я нахожусь на самоизоляции, и не намерена на него откликаться», – говорит Полежаева.

Еще одно уголовное деяние, котором обвиняется Натела Полежаева – «уклонение от уплаты налогов». В апреле по нему прошло предварительное судебное заседание с грубым нарушением режима  самоизоляции.

О попытках рейдерского захвата «Рассвета» и его последствиях «Новая» сообщала не раз : из-за действий рейдеров ликвидирован уникальный центр, где проходили реабилитацию около тысячи детей с тяжелыми патологиями, и более тысячи взрослых больных рассеянным склерозом.

Натела Полежаева уверена, что новое дело о «зарплате» стало ответом на заявление матерей детей-инвалидов председателю  Следственного комитета России Александру Бастрыкину – «о хищении 150 млн рублей из фонда обязательного медицинского страхования» (по данным расследования ФБК  эти средства могли уйти в офшоры на Британские и Сейшелские острова), в результате которого две тысячи омских инвалидов лишились права на реабилитацию.

Возбуждено было третье уголовное дело в отношении главврача «Рассвета» буквально на следующий день после того как пришли запросы от председателя СКР –  в Следственное управление и в прокуратуру области – с требованием провести расследование по упомянутому заявлению.

Теги:
обыски, омск
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