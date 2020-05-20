Омские силовики пришли с обыском в реабилитационный центр инвалидов, все работники которого находятся на самоизоляции

20 мая двое сотрудников ОБЭП и следователь Советского СУ СКР по Омской области Андрей Волков вошли на территорию частной организации – санатория «Рассвет» – для проведения обыска по делу о «невыплате заработной платы», возбужденному в отношении главного врача Нателы Полежаевой.

Сама она находится дома, соблюдая режим самоизоляции. На рабочих местах в санатории только охранники, остальные службы (из тех, кто не попал под сокращение из-за «экономической блокады» «Рассвета», которая длится уже больше трех лет), включая бухгалтеров – в отпусках. В здании отключены свет и вода, все кабинеты заперты.

Следователь несколько раз позвонил главврачу, потребовав «открыть двери в приемную, ее кабинет и в бухгалтерию», пригрозив, что иначе «придется их взломать». Натела Полежаева сказала «Новой»: «Я не оставлю дома дочку одну ради их прихоти. Пусть делают, что хотят». Как мы ранее сообщали, Ирина Полежаева – инвалид с синдромом Дауна.

Это уже второе уголовное дело «о невыплате зарплаты», возбужденное в отношении руководителя санатория «Рассвет». Приговором по первому стал штраф в размере 350 тыс. рублей. Новое дело по той же статье, по словам правоохранителей, «охватывает более поздний период». Допрос обвиняемой назначен на 21 мая: повестки от следственного органа не было – только сообщение по Whatsapp. «Я нахожусь на самоизоляции, и не намерена на него откликаться», – говорит Полежаева.

Еще одно уголовное деяние, котором обвиняется Натела Полежаева – «уклонение от уплаты налогов». В апреле по нему прошло предварительное судебное заседание с грубым нарушением режима самоизоляции.

О попытках рейдерского захвата «Рассвета» и его последствиях «Новая» сообщала не раз : из-за действий рейдеров ликвидирован уникальный центр, где проходили реабилитацию около тысячи детей с тяжелыми патологиями, и более тысячи взрослых больных рассеянным склерозом.

Натела Полежаева уверена, что новое дело о «зарплате» стало ответом на заявление матерей детей-инвалидов председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину – «о хищении 150 млн рублей из фонда обязательного медицинского страхования» (по данным расследования ФБК эти средства могли уйти в офшоры на Британские и Сейшелские острова), в результате которого две тысячи омских инвалидов лишились права на реабилитацию.

Возбуждено было третье уголовное дело в отношении главврача «Рассвета» буквально на следующий день после того как пришли запросы от председателя СКР – в Следственное управление и в прокуратуру области – с требованием провести расследование по упомянутому заявлению.