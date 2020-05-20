Заключенного колонии Курганской области, который вскоре должен был освободиться, будут судить за призывы к терроризму

После обращения сотрудников скорой помощи в Евпатории об отсутствии президентских надбавок за работу с СОVID-19, депутата горсовета Оксану Таранину вызвали на допрос в местный Следственный комитет.

Силовики потребовали оригинал коллективного обращения к президенту, а также вызывают на «беседы» и других активистов и медиков, поднимающих проблему. По словам депутата, проверяют «фейковость» обращения, а не то, что медики не получили обещанных президентом надбавок.

Напомним, сотрудники скорой медицинской помощи Евпатории потребовали от главы республики Крым Сергея Аксенова дополнительных выплат, обещанных президентом из-за пандемии COVID-19. Также от Аксенова требуют публичных извинений за то, что он назвал керченских медиков, обратившихся с аналогичной просьбой, «шантажистами» и «провокаторами». 15 мая депутат горсовета Евпатории от КПРФ Оксана Таранина разместила обращение на личной странице в Facebook.

После того, как об этом сообщили СМИ, в Евпаторию на «разбор полетов» приехал региональный министр здравоохранения Игорь Чемоданов и глава крымского «центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко. Чиновники заверили сотрудников, что все, кому положено выплаты, их уже получили, а группе риска, которые выезжают на вызовы к больным пневмонией и ОРВИ, они не положены, сообщила Оксана Тараненко «Новой Газете». Зато министр очень хотел узнать кто именно подписал обращение, поясняет депутат.

По ее словам, сразу после встречи с медиков с крымским министром ей позвонили из Следственного комитета Евпатории и потребовали,чтобы она явилась дать показания и принесла оригинал обращения. Депутат отказалась идти в Следком без повестки, и после того, как ей направили официальное обращение, 19 марта принесла следователю копию обращения медиков.

Следователь сообщила ей, что они проверяют, не является ли обращение, на ее странице в Facebook фейком. В Следкоме депутату разъяснили, что при необходимости проведут почерковедческую экспертизу. По ее словам, на допрос также вызывают и сотрудников скорой помощи, которые подписались под обращением.

Это не единственный подобный случай. Еще одного крымского активиста вчера посетили силовики. Глава общественной организации «Чистый Берег. Крым» Владимир Гарначук сообщил «Новой газете», что представители СК Москвы по просьбе крымских коллег пришли к нему вечером с просьбой явиться для дачи показаний. По его словам, причина вызова его онлайн трансляции на YouTube, в которых он поднимает проблему медиков.

Как удалось узнать «Новой газете», остальных активистов силовики пока не вызывали, однако врач и глава крымского независимого профсоюза скорой помощи Дмитрий Букарев сообщил, что из-за его деятельности у него на работе в одной из подстанций «скорой» в Симферополе руководство стало собрать подписи против него, видимо пытаясь дискредитировать.

В Следкоме Крыма отказались комментировать ситуацию. «Новая газета» отправила в ведомство официальный запрос. А глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса заявил, что «требования и ультиматумы» протестующим ничего не дадут. А в ситуации «близкой к фронтовой», «неприлично пользоваться ситуацией». По его словам, всем кому надбавки положены деньги перечислены, а группа риска в этот перечень не входит. По словам главы Крыма, это не его решение, а федерального центра. «Шантажировать ни себя, ни органы власти не дам», – сказал Сергей Аксенов, добавив, что если кто-то требует выплаты незаконно, то его «никто извиниться не заставит».

При этом в региональном ОНФ, которому Путин поручил мониторить ситуацию с выплатами сообщили, что провели опрос, основываясь на данных больниц, профсоюзов и Минздрава Крыма. Данные будут опубликованы позже.