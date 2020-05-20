На Шиесе полиция задержала двоих активистов за нарушение самоизоляции

На станции Шиес в Архангельской области полицейские задержали активистов Марину Сорокину и Владимира Куна, сообщают представители движения «Поморье не помойка».

Сорокина и Кун дежурили на одном из постов, расставленных защитниками Шиеса вокруг стройплощадки, когда к ним подошли полицейские и потребовали предъявить документы. Активисты посчитали это незаконным и отказались. Тогда их задержали и на поезде вывезли в поселок Урдома, хотя на Шиесе есть отделение полиции. Полицейские сослались на введенный в регионе режим повышенной готовности, согласно которому, как они считают, каждый обязан предоставлять паспорт по первому требованию.

При этом сами полицейские в нарушение указа губернатора Архангельской области были без защитных масок. В Урдоме на активистов составили протоколы о нарушении режима самоизоляции, однако копий, по словам задержанных, им не предоставили. Также им вручили повестки о явке на опрос 24 мая.

Напомним, на станции Шиес полтора года продолжается противостояние между активистами и строителями свалки для мусора из Москвы. Врио губернатора Александр Цыбульский заявил журналистам, что он против этой стройки, однако никаких реальных мер по остановке проекта пока не принято.