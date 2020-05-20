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№ 51 от 20 мая 2020

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На Шиесе полиция задержала двоих активистов за нарушение самоизоляции

Общество8

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

8
 

На станции Шиес в Архангельской области полицейские задержали активистов Марину Сорокину и Владимира Куна, сообщают представители движения «Поморье не помойка».

Сорокина и Кун дежурили на одном из постов, расставленных защитниками Шиеса вокруг стройплощадки, когда к ним подошли полицейские и потребовали предъявить документы. Активисты посчитали это незаконным и отказались. Тогда их задержали и на поезде вывезли в поселок Урдома, хотя на Шиесе есть отделение полиции. Полицейские сослались на введенный в регионе режим повышенной готовности, согласно которому, как они считают, каждый обязан предоставлять паспорт по первому требованию.

При этом сами полицейские в нарушение указа губернатора Архангельской области были без защитных масок. В Урдоме на активистов составили протоколы о нарушении режима самоизоляции, однако копий, по словам задержанных, им не предоставили. Также им вручили повестки о явке на опрос 24 мая.

Напомним, на станции Шиес полтора года продолжается противостояние между активистами и строителями свалки для мусора из Москвы. Врио губернатора Александр Цыбульский заявил журналистам, что он против этой стройки, однако никаких реальных мер по остановке проекта пока не принято.

«Впереди много разных приключений и приговоров»: Зеленский прокомментировал появление компромата на Порошенко

Общество937

937
 

Возможные переговоры экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом о смещении генпрокурора в обмен на кредитные гарантии можно квалифицировать как государственную измену. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции в честь годовщины своей инаугурации.

«Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. […] Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена», — заявил украинский лидер (цитата по Интерфакс)

Зеленский подчеркнул, что решать вопрос о вине Порошенко будет суд после проведения расследования. «Что касается приговора Порошенко: я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди... Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров», — добавил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Генпрокуратура Украины начала расследование после публикации народным депутатом Украины Андреем Деркачом аудиозаписей, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на внутреннюю политику страны. В них голоса, предположительно принадлежащие Байдену, Порошенко и бывшему госсекретарю США Джону Керри, обсуждают отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело сына Байдена, в обмен на кредитные гарантии на миллиард долларов. Запись, по словам Деркача, была сделана самим Порошенко в 2015 году.

Теги:
sn, зеленский, украина, порошенко
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