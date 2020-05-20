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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
В Новгородской области завели дело об угрозе массового заболевания из-за очереди за продуктовыми наборами
Следственный комитет по Новгородской области завел дело об угрозе массового заболевания из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК). Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По версии следствия, 8 мая руководство Новгородского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов разместило во «ВКонтакте» информацию о том, что граждане старше 65 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в учреждение и получить продуктовые наборы. Пожилые люди пришли к зданию за наборами и встали в очередь, не соблюдая дистанцию.
Отмечается, что дело завели после проверки сообщений в местных СМИ и соцсетях. «Общественное телевидение России» сообщало, что у здания отдела социальной защиты города образовалась очередь из пожилых людей. При этом, отмечал телеканал, продукты пришедшим не выдали, заявив, что теперь их доставляют только на дом.
Теги:коронавирус, великий новгород, nt
На Шиесе полиция задержала двоих активистов за нарушение самоизоляции
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
На станции Шиес в Архангельской области полицейские задержали активистов Марину Сорокину и Владимира Куна, сообщают представители движения «Поморье не помойка».
Сорокина и Кун дежурили на одном из постов, расставленных защитниками Шиеса вокруг стройплощадки, когда к ним подошли полицейские и потребовали предъявить документы. Активисты посчитали это незаконным и отказались. Тогда их задержали и на поезде вывезли в поселок Урдома, хотя на Шиесе есть отделение полиции. Полицейские сослались на введенный в регионе режим повышенной готовности, согласно которому, как они считают, каждый обязан предоставлять паспорт по первому требованию.
При этом сами полицейские в нарушение указа губернатора Архангельской области были без защитных масок. В Урдоме на активистов составили протоколы о нарушении режима самоизоляции, однако копий, по словам задержанных, им не предоставили. Также им вручили повестки о явке на опрос 24 мая.
Напомним, на станции Шиес полтора года продолжается противостояние между активистами и строителями свалки для мусора из Москвы. Врио губернатора Александр Цыбульский заявил журналистам, что он против этой стройки, однако никаких реальных мер по остановке проекта пока не принято.