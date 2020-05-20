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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
«Впереди много разных приключений и приговоров»: Зеленский прокомментировал появление компромата на Порошенко
Возможные переговоры экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом о смещении генпрокурора в обмен на кредитные гарантии можно квалифицировать как государственную измену. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции в честь годовщины своей инаугурации.
«Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. […] Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена», — заявил украинский лидер (цитата по Интерфакс)
Зеленский подчеркнул, что решать вопрос о вине Порошенко будет суд после проведения расследования. «Что касается приговора Порошенко: я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди... Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров», — добавил он.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Генпрокуратура Украины начала расследование после публикации народным депутатом Украины Андреем Деркачом аудиозаписей, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на внутреннюю политику страны. В них голоса, предположительно принадлежащие Байдену, Порошенко и бывшему госсекретарю США Джону Керри, обсуждают отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело сына Байдена, в обмен на кредитные гарантии на миллиард долларов. Запись, по словам Деркача, была сделана самим Порошенко в 2015 году.
«Роснефть» подала иск к РБК за статью о передаче венесуэльского актива ЧОП из Рязани
Компания «Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к РБК из-за текста «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“». Об этом сообщается на сайте компании.
В заявлении отмечается, что публикация «ввела в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов», так как в ней была «намеренно» искажена суть сделки «по полному прекращению деятельности „Роснефти“ в Венесуэле».
По мнению компании, несмотря на то, что информация о передаче венесуэльских активов Российской Федерации содержится в исходных материалах, на которые ссылается РБК, издание сделало провокационное заявление, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ, и отказалось опровергнуть эту информацию.
В РБК заявили, что еще не получили копию иска, но собираются отстаивать свою позицию. «РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных», — сообщили в издании.
В публикации, о которой идет речь, говорится, что принадлежащее государственной компании «Росзарубежнефть» рязанское ЧОП, выкупленное у «Роснефти», стало владельцем нефтяного актива в Венесуэле, которым ранее также владела «Роснефть». Первый заголовок материала «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“» поменяли на «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти“ через ЧОП».
В конце марта «Роснефть» объявила о продаже активов в Венесуэле и прекращении своей деятельности в этой стране в расчете на то, что США снимет санкции с ее дочерних компаний. Покупателем стала компания, на 100% принадлежащая российскому правительству, однако ее название не раскрывалось. В тот же день Россия учредила компанию «Росзарубежнефть».