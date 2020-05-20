«Впереди много разных приключений и приговоров»: Зеленский прокомментировал появление компромата на Порошенко

Возможные переговоры экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом о смещении генпрокурора в обмен на кредитные гарантии можно квалифицировать как государственную измену. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции в честь годовщины своей инаугурации.

«Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. […] Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена», — заявил украинский лидер (цитата по Интерфакс)

Зеленский подчеркнул, что решать вопрос о вине Порошенко будет суд после проведения расследования. «Что касается приговора Порошенко: я уверен в этом и уверен, что все это еще впереди... Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров», — добавил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Генпрокуратура Украины начала расследование после публикации народным депутатом Украины Андреем Деркачом аудиозаписей, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на внутреннюю политику страны. В них голоса, предположительно принадлежащие Байдену, Порошенко и бывшему госсекретарю США Джону Керри, обсуждают отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело сына Байдена, в обмен на кредитные гарантии на миллиард долларов. Запись, по словам Деркача, была сделана самим Порошенко в 2015 году.