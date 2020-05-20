«Роснефть» подала иск к РБК за статью о передаче венесуэльского актива ЧОП из Рязани

Компания «Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к РБК из-за текста «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“». Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении отмечается, что публикация «ввела в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов», так как в ней была «намеренно» искажена суть сделки «по полному прекращению деятельности „Роснефти“ в Венесуэле».

По мнению компании, несмотря на то, что информация о передаче венесуэльских активов Российской Федерации содержится в исходных материалах, на которые ссылается РБК, издание сделало провокационное заявление, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ, и отказалось опровергнуть эту информацию.

В РБК заявили, что еще не получили копию иска, но собираются отстаивать свою позицию. «РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных», — сообщили в издании.

В публикации, о которой идет речь, говорится, что принадлежащее государственной компании «Росзарубежнефть» рязанское ЧОП, выкупленное у «Роснефти», стало владельцем нефтяного актива в Венесуэле, которым ранее также владела «Роснефть». Первый заголовок материала «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“» поменяли на «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти“ через ЧОП».

В конце марта «Роснефть» объявила о продаже активов в Венесуэле и прекращении своей деятельности в этой стране в расчете на то, что США снимет санкции с ее дочерних компаний. Покупателем стала компания, на 100% принадлежащая российскому правительству, однако ее название не раскрывалось. В тот же день Россия учредила компанию «Росзарубежнефть».