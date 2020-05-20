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№ 51 от 20 мая 2020

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Совет Федерации одобрил закон о возможности голосования на выборах через почту и интернет

Политика1 049

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Совет Федерации одобрил закон о возможности проведения голосований на выборах в России через интернет и по почте. Об этом сообщает ТАСС.

Закон также позволяет дистанционно собирать подписи избирателей для регистрации кандидата или назначения референдума. При этом их количество не может быть больше половины от всех необходимых подписей. Кроме того, число бракованных подписей должно быть не больше 5% вместо разрешенных ранее 10%.

Авторы поправок отмечали, что изменения необходимы из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Совфед также принял закон, запрещающим в течение пяти лет выдвигаться на выборы осужденным по статьям о возбуждении ненависти (ст. 282 УК), призывах к терроризму и экстремизму (ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК), по статьям о фейк-ньюс (ч. 2 ст. 207.2) и неоднократных правонарушениях на митингах (ст. 212.1 УК). По ряду этих статей в России регулярно преследуют политических активистов, отмечали правозащитники из «Апологии протеста».

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Теги:
выборы, закон, nt
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