Ассоциация юристов России начала разработку закона, который ограничит использование Zoom в образовании

Комиссия Ассоциации юристов России (АЮР) по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества готовит законопроект, который обяжет школы и другие образовательные заведения следовать единому своду правил по обеспечению безопасности во время дистанционного обучения. Это следует из предварительного проекта закона, который есть в распоряжении «Новой газеты».

Изменения затронут 16 статью федерального закона «Об образовании». В случае принятия проекта образовательная организация при проведении занятий онлайн должна будет защитить несовершеннолетних учащихся от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также обеспечить сохранность их персональных данных. Кроме того, школу или университет обяжут следовать общим требованиям к техническому оборудованию и программному обеспечению, которые задействованы в дистанционных курсах.

Как пояснил «Новой» ответственный секретарь комиссии Дмитрий Липин, закон необходимо принять, чтобы защитить учащихся от «несанкционированного вмешательства» в урок. «Сейчас многие школы переходят на онлайн обучение, что создает определенные риски. Были случаи, когда злоумышленники подключались [к уроку], взломав оборудование, и транслировали запрещенную информацию, в том числе, порнографические материалы», — рассказал Липин «Новой».

По словам ответственного секретаря, на данном этапе документ не будет ограничивать учреждения в выборе платформы для проведения удаленных занятий. Единые требования для школ впоследствии должны будут разработать профильные министерства.

«Предварительно можно сказать, что учебные заведения будут самостоятельно определять какими приложениями пользоваться. Просто при этом они должны будут соблюдать требования безопасности. Если школа решает, что она будет пользоваться ZOOM, она должна будет предпринять меры, чтобы к ZOOM никто не подключился», — добавил Липин.

Как говорится в проекте пояснительной записки, причиной для принятия закона также является наличие в информационных системах образовательных учреждений сведений, «составляющих интерес для Российской Федерации». Ведомственные учебные заведения также могут хранить данные, составляющие государственную тайну. К ним авторы проекта относят научно-исследовательские работы курсантов военных учебных заведений, а также персональные данные лиц, которые по окончанию обучения будут проходить военную службу в органах федеральной безопасности и внешней разведки.

В конце апреля в Саратове Следственный комитет возбудил уголовное дело за демонстрацию порно несовершеннолетним (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Неизвестный подключился к онлайн-уроку физкультуры и русского языка в Zoom и запустил демонстрацию видео. В этом же месяце в Петербурге возбудили дело из-за срыва дистанционных уроков: по данным правоохранителей, к этому мог быть причастен стример Артур Амнаев, который присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям петербургских школьников и разыгрывал их.