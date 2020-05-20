Минтранс решил выплатить российским аэропортам по 195 рублей за каждого не полетевшего из-за пандемии пассажира

Для компенсации убытков российские аэропорты получат по 195,4 рубля за каждого пассажира, который не воспользовался их услугами из-за пандемии. Как передает «Коммерсант», такие правила выплат разработали в министерстве транспорта.

Таким образом, выделенные на помощь аэропортам средства будут распределяться пропорционально снижению числа пассажиров. Чиновники предложили сравнить данные с тем же периодом прошлого года.

По подсчетам издания, региональные аэропорты по этой формуле могут получить десятки миллионов рублей компенсации: так, аэропорт Симферополя может рассчитывать на 50 миллионов рублей, потому что его пассажиропоток упал за апрель на 89,5%. В крупных городах речь идет о сотнях миллионов: например, столичному «Внуково» правительство может выделить около 320–330 миллионов рублей.

Выделенных денег должно хватить в том случае, если во всех аэропортах снижение пассажиропотока составит не более 92%. В случае, если средств все жу будет недостаточно, то сумму субсидий всем аэропортам уменьшат пропорционально.

Ранее аналогичную схему распределения субсидий правительство использовало для поддержки авиаперевозчиков, которые получат по 365 рублей за каждого потерянного пассажира. Всего во втором квартале правительство планирует направить на помощь аэропортам более 10 миллиардов рублей, однако, по данным экспертов издания, помощь им может понадобиться и в третьем квартале.