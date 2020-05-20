Всемирный банк предрек «крайнюю нищету» 60 миллионам человек из-за последствий коронавируса 

Из-за сложной экономической ситуации, спровоцированной пандемией, около 60 миллионов человек по всему миру могут дойти до состояния крайней нищеты. Такой прогноз представил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс, чье заявление опубликовано на сайте организации.

«По нашим оценкам, до 60 миллионов человек будут вынуждены жить в условиях крайней нищеты – что сводит на нет весь прогресс, достигнутый в деле сокращения масштабов бедности за последние три года. Наши прогнозы указывают на глубокую рецессию в этом году. […] Семьи потеряли своих близких, миллионы рабочих мест и средств к существованию утрачены, системы здравоохранения столкнулись с огромной нагрузкой во всем мире», — заявил он.

По словам главы Всемирного банка, под «крайней бедностью» подразумевается ситуация, когда человек получает в день менее 1,9 доллара. Малпасс добавил, что его организация будет поддерживать бедные слои населения: в том числе, Всемирный банк в течение 15 месяцев планирует направить развивающимся странам 160 миллиардов долларов для борьбы с последствиями пандемии.

По последним оценкам, в России за период нерабочих дней число безработных выросло на 29% — до 1,665 миллиона человек. Ранее Минтруд допустил, что число безработных в стране может вырасти до 2,5 миллиона человек.