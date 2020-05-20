«Мы все в группе риска»: в Перми сотрудники «скорой» потребовали выплат за COVID-19 всему коллективу

Сотрудники скорой помощи Перми записали видеообращение к президенту и губернатору региона. Медики рассказали, что многие из них до сих пор не получили стимулирующие выплаты за работу с COVID, и потребовали выплатить за коронавирус в полном объеме всему коллективу скорой помощи.

Работники «скорой» обращают внимание, что находятся сейчас в очень опасных условиях труда, в текущей эпидемиологической обстановке выезжают на вызовы в обычной маске и перчатках, то есть, незащищены от коронавируса, а контактных сотрудников никто не изолирует.

Скриншот из видео

«Уважаемый Владимир Владимирович [Путин] и губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич [Махонин]. Обращается к вам коллектив станции скорой помощи города Перми. До сих пор многим сотрудникам не выплатили стимулирующие выплаты, положенные нам за работу с больными COVID и группам риска.

Минздрав ссылается на нормы 415-ого постановления правительства. В них четко прописано — "за работу с COVID и группам риска". Мы, выездные работники, пытаемся донести, что при данной эпидемиологической обстановке, каждый пациент расценивается нами как зараженный. Поэтому нормы данных постановлений должны распространяться на весь коллектив, а не оплачиваться только за COVID-пациентов.

Мы находимся в очень опасных условиях труда. Средства индивидуальной защиты надеваем только на подтвержденный COVID, в остальных случаях простые маски и перчатки. Сотрудников, которые были в непосредственном контакте с больными COVID никто не изолирует и это понятно, изолируй их, мы лишимся большого количества выездных бригад на город. Сотрудники находятся в постоянном контакте друг с другом на подстанции, соответственно, мы все без исключения находимся в группе риска.

На основании этого всего мы просим вас внести поправки в постановление №415 и приравнять всех сотрудников выездных бригад, заведующих подстанций, старших фельдшеров и общеучрежденческий персонал – это и сестры хозяйки и уборщицы помещений, а также водители, к особой группе риска и произвести все полагающиеся выплаты в полном объеме за фактически отработанное время, то есть на ставку и более, как указано в данном постановлении. У нас все. Спасибо.»

Всего в Пермском крае 1125 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе, 170 сотрудников медучреждений. 557 человек выздоровели, 33 летальных исхода.