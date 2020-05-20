Bloomberg отредактировал статью о коронавирусе после критики российского посольства 

Журналисты информационного агентства Bloomberg отредактировали статью о коронавирусе по требованию посольства России в США. Сейчас текст о проблемах российского здравоохранения под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию» представлен с изменениями.

Колонка, представленная в разделе «Мнения», вызвала претензии дипломатов из-за перепутанных данных на графике, показывающем число больничных коек на тысячу человек в стране. Изначально он показывал, что в России на такое количество пациентов приходится 3,8 койко-мест, а странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 8,2.

В посольстве, сославшись на данные Всемирного банка, отметили, что эти цифры поменяли местами и потребовали опровержения. «Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявили российские представители.

Автор статьи, которая привлекла внимание дипломатов, рассказала о ситуации с медучреждениями в российской провинции. Среди проблем, которые влияют на их работу, она назвала отсутствие достаточного финансирования и неудачные попытки создать российские аналоги зарубежных лекарств и оборудования.

Это не первая публикация Bloomberg, которая вызвала порицание со стороны представителей российского внешнеполитического ведомства. Так, на днях официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на материал агентства об уровне смертности в России под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». После этого название статьи изменили.