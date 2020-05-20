Университет «Синергия» потребовал удалить видео канала «Сталингулаг» о сборе вузом отпечатков пальцев школьников

Университет «Синергия» потребовал от блогера Александра Горбунова удалить с ютуб-канала «Сталингулаг» два видео, в которых упоминается учебное заведение. Об этом сообщил сам Горбунов.

По словам блогера, представители университета направили ему досудебную претензию и пригрозили уголовным делом о клевете (ст. 128.1 УК), а также взыскать с него до пяти миллионов рублей.

«Синергия» просит удалить два видео: в одном говорится, что вуз получил из бюджета миллиард рублей, в другом — о штрафе университета за сбор отпечатков пальцев у школьников для лженаучного теста на профориентацию. «Удалить два выпуска „Вестника оптимизма“ от меня требуют из-за того, что эти видео якобы порочат деловую репутацию университета „Синергия“», — рассказал Горбунов.

В январе учебное заведение оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение законодательства в области персональных данных (ч. 1 ст. 13.11 КоАП). Поводом для штрафа стало то, что «Синергия» вместе с компанией Genetic-test собирала отпечатки пальцев школьников без разрешения родителей для своих исследований, говоря, что процедура поможет выявить профессиональные навыки и скрытые таланты по уникальному рисунку на пальце.

Александр Горбунов публикует посты на темы российской политики. Сейчас у него свыше 1 млн подписчиков в твиттере, более 380 тысяч читателей в телеграме и 200 тысяч в ютубе.

Раньше Горбунов вел соцсети анонимно. Он раскрыл свое имя после обысков у своих родственников в апреле прошлого года. Полицейские объясняли следственные мероприятия тем, что автор телеграм-канала сообщал о ложных минированиях в Москве по телефону. Однако полиция Махачкалы отказала в возбуждении уголовного дела.