Голикова заявила о готовности 17 российских регионов перейти к смягчению ограничений

На первый и следующие этапы отмены ограничений сейчас могут перейти уже 17 регионов России. Об этом, как передает ТАСС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня по самому ключевому показателю — коэффициенту распространения — могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день», — уточнила она.

Этот показатель рассчитывается по специальной формуле на основании данных о новых заразившихся за последние восемь дней. Он показывает, сколько человек в среднем может заразить один заболевший COVID-19 до его изоляции.

Сегодня суточный прирост заболевший оказался ниже отметки в девять тысяч уже во второй раз за неделю. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что говорить о поэтапной отмене ограничений можно будет после того, как коэффициент распространения в конкретном регионе будет меньше единицы.

План снятия ограничений, разработанный Роспотребнадзором, предполагает три этапа. На первом этапе россиянам разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на улице, на втором уже можно будет встретиться с родственниками и посетить торговый центр, а на третьем откроются парки, гостиницы, кафе и рестораны.