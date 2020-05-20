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№ 51 от 20 мая 2020

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Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за видео об отсутствии масок на вывозном рейсе

Общество1

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Городской суд Южно-Сахалинска оштрафовал на 300 тысяч рублей мужчину, который публиковал в мессенджерах видео об отсутствии средств защиты на вывозном рейсе из Таиланда в конце апреля. Как сообщила Генпрокуратура, его признали виновным в распространении фейков об антивирусных мерах властей (ст. 207.1 УК).

Предположительно, речь идет о вернувшемся 27 апреля жителе Южно-Сахалинска, чье обращение впоследствии обсуждал в своем телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко. Согласно судебным материалам, мужчину зовут Владимир Виксман.

«Вот он, короче, цирк. Когда мы уже прилетели на Сахалин, нам сказали надеть эти костюмы белые с фартуками. Мы их надели, и на входе у нас их снимают. Это показуха для телевидения», — говорил голос за кадром из аэропорта. Впоследствии местные издания и сам Лимаренко публиковали видео других пассажиров, где все были на борту в костюмах.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, штраф выбрали, поскольку мужчина признал вину и впоследствии удалил видео.

Накануне Следственный комитет объявил о расследовании из-за видео, где говорилось, что в магазинах сети «Перекресток» продают маски, на которых по-китайски якобы говорилось, что они являются гуманитарной помощью и не предназначены для продажи. Блогеры-китаисты объясняли, что надпись на деле означает лишь знак качества.

Теги:
va, фейк-ньюс, коронавирус, штрафы, сахалин
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