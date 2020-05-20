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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
Туристическая отрасль в регионах начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
Российская туристическая отрасль начнет постепенный выход из карантина с 1 июня. Вслед за санаториями с медицинской лицензией откроются коттеджи и апарт-отели, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «Док-Ток» на «Первом канале».
«Базово мы понимаем, что санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией [откроются]. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер», — рассказала она (цитата по ТАСС).
По словам Догузовой, Ростуризм сейчас вместе с Роспотребнадзором и губернаторами работают над разработкой критериев, согласно которым регионы смогут начать принимать туристов. Глава ведомства уверена, что к созданию правил работы санаториев в период пандемии нужно отнестись внимательно, при этом не вводя чрезмерных мер предосторожности.
На фоне пандемии многим отелям, домам отдыха и пансионатам пришлось приостановить свою работу. Однако с начала лета санатории с медицинской лицензией уже смогут открыться в Краснодарском крае, но они будут работать с некоторыми ограничениями.
Теги:sn, коронавирус, туризм
Правительство разрешило отсрочить исполнение «закона Яровой». Но операторы не получат льгот по выплатам налогов и сборов
Правительство одобрило предложение операторов связи отсрочить исполнение самых затратных норм «пакета Яровой», в том числе и ежегодное увеличение хранилищ. Как сообщили источники «Ведомостей», такое решение принял первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Помимо требований по «закону Яровой», правительство согласилось и на другие регуляторные меры — упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования и удаленное оформление контрактов абонентов с сотовыми операторами.
При этом меры экономической поддержки телекоммуникационной отрасли кабмин отклонил: операторы просили предоставить им до конца года отсрочку по налогам и сборам, арендные каникулы и трехкратное снижение платы за радиочастотный спектр.
Требование к операторам хранить интернет-трафика пользователей начало действовать с октября 2018 года, в течение пяти последующих лет они должны будут увеличивать емкость хранилищ на 15%. Сами операторы оценивали свои затраты, накладываемые «пакетом Яровой», в 40-50 млрд рублей. В конце прошлого года из-за этого начала повышаться абонентская плата на безлимитные тарифы сотовой связи.