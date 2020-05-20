Туристическая отрасль в регионах начнет постепенный выход из карантина с 1 июня 

Российская туристическая отрасль начнет постепенный выход из карантина с 1 июня. Вслед за санаториями с медицинской лицензией откроются коттеджи и апарт-отели, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «Док-Ток» на «Первом канале».

«Базово мы понимаем, что санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией [откроются]. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер», — рассказала она (цитата по ТАСС).

По словам Догузовой, Ростуризм сейчас вместе с Роспотребнадзором и губернаторами работают над разработкой критериев, согласно которым регионы смогут начать принимать туристов. Глава ведомства уверена, что к созданию правил работы санаториев в период пандемии нужно отнестись внимательно, при этом не вводя чрезмерных мер предосторожности.

На фоне пандемии многим отелям, домам отдыха и пансионатам пришлось приостановить свою работу. Однако с начала лета санатории с медицинской лицензией уже смогут открыться в Краснодарском крае, но они будут работать с некоторыми ограничениями.