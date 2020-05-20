Правительство разрешило отсрочить исполнение «закона Яровой». Но операторы не получат льгот по выплатам налогов и сборов

Правительство одобрило предложение операторов связи отсрочить исполнение самых затратных норм «пакета Яровой», в том числе и ежегодное увеличение хранилищ. Как сообщили источники «Ведомостей», такое решение принял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Помимо требований по «закону Яровой», правительство согласилось и на другие регуляторные меры — упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования и удаленное оформление контрактов абонентов с сотовыми операторами.

При этом меры экономической поддержки телекоммуникационной отрасли кабмин отклонил: операторы просили предоставить им до конца года отсрочку по налогам и сборам, арендные каникулы и трехкратное снижение платы за радиочастотный спектр.

Требование к операторам хранить интернет-трафика пользователей начало действовать с октября 2018 года, в течение пяти последующих лет они должны будут увеличивать емкость хранилищ на 15%. Сами операторы оценивали свои затраты, накладываемые «пакетом Яровой», в 40-50 млрд рублей. В конце прошлого года из-за этого начала повышаться абонентская плата на безлимитные тарифы сотовой связи.