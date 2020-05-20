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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
Что произошло за ночь 20 мая. Коротко
Общество1 746
«Новая газета»редакция
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- В ряде регионов туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня. Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала рассказала, что в начале по согласованию с Роспотребнадзором откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. Ранее Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря в июле.
- Правительство согласилось отсрочить для операторов связи ежегодное увеличение емкости хранилищ в рамках «пакета Яровой». Камбин, как выяснили «Ведомости», одобрил и другие предложенные ими регуляторные меры, однако экономическую поддержку, в том числе льготы по выплатам налогов и сборов, телекоммуникационная отрасль не получит.
- Минтранс предложил выделить аэропортам более 10 млрд рублей для компенсации падения пассажиропотока во втором квартале. За каждого утраченного пассажира заплатят по 195 рублей (почти вдвое меньше, чем авиаперевозчикам — 365 рублей). Это позволит компенсировать снижение пассажиров на 92%, отмечает «Коммерсант».
- Украинские СМИ узнали о начале расследования Генпрокуратуры после публикации депутатом Рады компромата на экс-президента Петра Порошенко. На записях его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом обсуждалась внутренняя политика Украины, в том числе и отставка генпрокурора Виктора Шокина в обмен на кредитные гарантии на миллиард долларов. Тот расследовал дело Burisma, где работал сын Байдена.
- Агентство Bloomberg после претензий посольства отредактировало еще один материал про ситуацию с коронавирусом. На графике в статье о нехватке финансирования в российской медицине число коек на тысячу населения в России поменяли местами с тем же показателем в странах Организации экономического и сотрудничества и развития. Ранее после критики МИД там неоднократно меняли заголовок в материале о занижении статистики по смертности от коронавируса.
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