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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
В России выявили больше 308 тысяч заболевших коронавирусом
За последние сутки в России медики выявили 8764 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, общее число заразившихся этой инфекцией превысило 308 тысяч. Больше всего новых пациентов выявлено в Москве, где COVID-19 нашли у 2699 жителей города. Большинство из них (более 80%) младше 65 лет.
На втором месте по числу новых заболевших — Подмосковье, где зафиксировали 903 новых случая, на третьем месте оказался Красноярский край с 504 новыми пациентами. На четвертом и пятом месте в списке — Санкт-Петербург и Нижегородская область с 455 и 257 новыми заболевшими соответственно.
За сутки в России скончались еще 135 человек, из них 75 — в Москве. Согласно официальной статистике, теперь в стране зарегистрировано 2 972 летальных исхода.
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