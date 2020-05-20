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№ 51 от 20 мая 2020

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В России выявили больше 308 тысяч заболевших коронавирусом

Общество1 916

1 916
 

За последние сутки в России медики выявили 8764 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число заразившихся этой инфекцией превысило 308 тысяч. Больше всего новых пациентов выявлено в Москве, где COVID-19 нашли у 2699 жителей города. Большинство из них (более 80%) младше 65 лет.

На втором месте по числу новых заболевших — Подмосковье, где зафиксировали 903 новых случая, на третьем месте оказался Красноярский край с 504 новыми пациентами. На четвертом и пятом месте в списке — Санкт-Петербург и Нижегородская область с 455 и 257 новыми заболевшими соответственно.

За сутки в России скончались еще 135 человек, из них 75 — в Москве. Согласно официальной статистике, теперь в стране зарегистрировано 2 972 летальных исхода.

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус
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