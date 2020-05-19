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№ 51 от 20 мая 2020

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«Диссернет» обнаружил нарушения в диссертациях 68 российских судей

Общество39

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Научное сообщество «Диссернет» обнаружило нарушения в диссертациях 68 российских судей и судей в отставке. Доклад опубликован на сайте проекта.

Эксперты проанализировали список судей на сайте «Росправосудие» и нашли диссертации 343 из них. В итоге «Диссернет» изучил 128 научных работ.

В 68 работах оказались заимствования без ссылок на авторов и источники. В диссертациях 12 судей эксперты нашли признаки научного подлога. Двое судей в своих диссертациях сообщали о никогда не существовавших нормативных правовых актах как о действующих, а семеро некорректно заимствовали фрагменты из научных работ своих коллег. 

Троих судей из списка уже лишили ученых степеней, а двое находятся в отставке. Среди тех, в чьих работах «Диссернет» нашел нарушения, один судья Конституционного суда, пятеро судей Верховного суда, 19 судей областных или краевых судов общей юрисдикции, двое судей военных судов.

Сообщество обнаружило, в частности, нарушения в научной работе известной по «болотному делу» судьи Басманного суда Москвы Наталии Дударь, вынесшей приговор Ильдару Дадину, отправившей в СИЗО фигурантов «московского дела» Самариддина Раджабова и Владимира Емельянова. Она, как указано в докладе, использовала некорректные заимствования из двух диссертаций судьи Михаила Тащилина.

В прошлом году «Диссернет» обнаружил нарушения в диссертациях 64 ректоров российских вузов и в научных статьях губернатора Петербурга Александра Беглова. После публикаций «Диссернета» о плагиате в диссертациях ранее уволили замглавы Минздрава Сергея Краевого, а также лишили ученой степени депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Москвичева.

Теги:
kb, плагиат, судьи, диссертации, диссернет
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