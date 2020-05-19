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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом достигло 1726
В Москве за сутки скончались еще 75 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Таким образом, общее число жертв инфекции в столице достигло 1726.
В стране же с начала эпидемии скончались в общей сложности 2912 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Больше половины от всех заболевших в России приходится на Москву (299 941 и 149 607 соответственно). Свыше 31 тысячи человек в столице уже выздоровели.
Ранее «Медиазона» выяснила, что смертность от коронавируса среди медиков в России в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. По числу умерших медработников, согласно исследованию журналистов, лидируют Москва, Подмосковье, Дагестан и Петербург.
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Теги:kb, москва, коронавирус
В результате жесткой посадки военного вертолета в Подмосковье погиб экипаж
Вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в районе подмосковного Клина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Экипаж вертолета погиб от полученных ранений. Сколько человек находились на борту, в ведомстве не уточнили. По данным источников «Ведомостей», жертвами стали три человека.
Катастрофа произошла около 20:00, когда вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он совершил посадку на безлюдной местности в 20 километрах от Клина.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. К месту вылетела комиссия Главного Командования ВКС.