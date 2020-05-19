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№ 50 от 18 мая 2020

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В результате жесткой посадки военного вертолета в Подмосковье погиб экипаж

Общество730

730
 

Вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в районе подмосковного Клина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Экипаж вертолета погиб от полученных ранений. Сколько человек находились на борту, в ведомстве не уточнили. По данным источников «Ведомостей», жертвами стали три человека.

Катастрофа произошла около 20:00, когда вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он совершил посадку на безлюдной местности в 20 километрах от Клина.

По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. К месту вылетела комиссия Главного Командования ВКС.

Теги:
kb, Подмосковье , минобороны, авиакатастрофа

Рабочая группа сообщила о «крайне негативном» отношении жителей НАО к планам объединения региона с Архангельской областью

Общество845

845
 

Жители Ненецкого автономного округа рассказали, что недовольны идеей объединения региона с Архангельской областью. Об заявили в рабочей группе по сбору мнений и предложений жителей округа о слиянии субъектов. 

«Участники группы практически единогласно отмечают крайне негативные настроения жителей региона по отношению к вопросу создания новой территориальной единицы», — говорится на сайте администрации НАО. Многие жители округа выступают за сохранение действующих отношений между соседними регионами, которые регулируются договором о взаимодействии от 2014 года. 

Руководитель рабочей группы Матвей Чупров в беседе с ТАСС назвал «реальной картиной» негативное отношение жителей НАО к идее объединения с Архангельской областью. «Люди НАО очень переживают за округ, как за свой дом», — объяснил он.

Один из членов рабочей группы на ее заседании предложила включить в единый регион также республику Коми. По словам Чупрова, три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно, поэтому слияние позволило бы реализовать масштабные проекты и сблизить субъекты общими интересами.

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум об объединении регионов 13 мая. Референдум по слиянию регионов планируют провести в сентябре. После объявления о планах объединения на платформе Change.or появилась петиция против такого решения. Подписавшие ее жители НАО указывают, что из-за слияния население потеряет многие меры социальной поддержки, существующие в округе и отсутствующие в Архангельской области.

Теги:
kb, объединение, архангельская область, ненецкий автономный округ
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