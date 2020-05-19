В результате жесткой посадки военного вертолета в Подмосковье погиб экипаж

Жители Ненецкого автономного округа рассказали, что недовольны идеей объединения региона с Архангельской областью. Об заявили в рабочей группе по сбору мнений и предложений жителей округа о слиянии субъектов.

«Участники группы практически единогласно отмечают крайне негативные настроения жителей региона по отношению к вопросу создания новой территориальной единицы», — говорится на сайте администрации НАО. Многие жители округа выступают за сохранение действующих отношений между соседними регионами, которые регулируются договором о взаимодействии от 2014 года.

Руководитель рабочей группы Матвей Чупров в беседе с ТАСС назвал «реальной картиной» негативное отношение жителей НАО к идее объединения с Архангельской областью. «Люди НАО очень переживают за округ, как за свой дом», — объяснил он.

Один из членов рабочей группы на ее заседании предложила включить в единый регион также республику Коми. По словам Чупрова, три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно, поэтому слияние позволило бы реализовать масштабные проекты и сблизить субъекты общими интересами.

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум об объединении регионов 13 мая. Референдум по слиянию регионов планируют провести в сентябре. После объявления о планах объединения на платформе Change.or появилась петиция против такого решения. Подписавшие ее жители НАО указывают, что из-за слияния население потеряет многие меры социальной поддержки, существующие в округе и отсутствующие в Архангельской области.