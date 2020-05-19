Первого фигуранта дела ЧВК «Е.Н.О.Т.» приговорили к четырем годам колонии

Туапсинский районный суд Краснодарского края приговорил к четырем годам колонии строгого режима фигуранта дела частной военной компании «Е.Н.О.Т.» («Единые народные общинные товарищества») Василия Минчика, сообщает «Коммерсант».

Бывшего военнослужащего признали виновным в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК), незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК) и нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК). Он ранее признал себя виновным и дал показания против других фигурантов дела.

Минчика арестовали в 2018 году как предполагаемого участника ЧВК «Е.Н.О.Т.». По версии следствия, он занимался техническим обеспечением организации и отвечал за сохранность средств защиты — касок, бронежилетов и другого снаряжения. После заключения досудебного соглашения со следствием из обвинения Минчика исключили статьи о бандитизме (ст. 209 УК) и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК).

Суд установил, что в августе 2018 году Минчик вместе со знакомым, военнослужащим ГРУ Денисом Карабаном, по указанию лидера организации Романа Теленкевича приехали в Туапсе, чтобы прекратить конфликт между академиком РАН, патологоанатомом Михаилом Пальцевым и его соседом Петром Супоневым. Следствие считает, что они проникли в дом Супонева, связали и закрыли его жену в гараже. Затем, дождавшись хозяина дома, с применением силы потребовали передать права на участок «указанному ими человеку». По словам защитника, Карабан также признал вину.

СК по Краснодарскому краю признал «Е.Н.О.Т. корп.» преступной организацией, участникам которой в зависимости от роли вменяют (ст. 163 УК), кражи (ст. 158 УК), разбои (ст. 162 УК) и бандитизме. Следствие считает, что преступное сообщество было создано под покровительством сотрудников столичного управления ФСБ.

Члены группировки участвовали в военных операциях на Донбассе. Уголовное дело против ЧВК возбудили после нападения на контрабандистов, перевозивших айфоны для продажи на московском рынке «Горбушка».

На прошлой неделе суд Краснодара продлил арест восьми предполагаемым членам группировки, в том числе бывшему офицеру ФСБ Александру Мрищуку. Среди обвиняемых есть еще один офицер ФСБ Антон Барякшев и Олег Очеретный. Оба сотрудничают со следствием и признают вину.