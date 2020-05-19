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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
Власти Екатеринбурга подали в суд на «Эхо Москвы» из-за слов Ройзмана о смерти пациента с коронавирусом
Иван Жилинспецкор
Управление здравоохранения Екатеринбурга подало иск к городской редакции радиостанции «Эхо Москвы» с требованием опровергнуть рассказ бывшего мэра Евгения Ройзмана о мужчине, который якобы погиб от коронавируса в городской больнице № 40. Об этом в фейсбуке сообщил главный редактор радиостанции Максим Путинцев.
Путинцев отметил, что екатеринбургское «Эхо» в принципе не может выступать ответчиком по этому иску, поскольку Ройзман выступал в эфире федерального «Эха Москвы». Тем не менее, отметил редактор, юристы екатеринбургской радиостанции «работают с иском».
27 апреля, выступая в программе «Личный прием», Евгений Ройзман рассказал историю мужчины, которого лечили сначала в городской больнице № 24, а затем в городской больнице № 1 от диабета. В ГКБ № 1, по словам бывшего мэра Екатеринбурга, у мужчины проявилась пневмония, и его перевели в ГКБ № 40, где лечат пациентов с коронавирусом. В этой больнице он, по словам Евгения Ройзмана, умер. Впоследствии, рассказал экс-мэр, мужчину кремировали, а жене и детям только передали урну с прахом, не дав проститься.
Сам Евгений Ройзман уже заявил, что допустил ошибку в части кремации, однако в остальном от своих слов он не отказывается.
Теги:kb, иск, эхо москвы, коронавирус, екатеринбург
В Белгородской области более 20 человек заразились коронавирусом после посещения парикмахера
В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Сейчас он лечится в одной из белгородских больниц, медики, выявившие у него коронавирус, нашли ранее неизвестную инфекцию еще у 23 человек. Они пока остаются дома, заболевание у них протекает бессимптомно.
Еще у 25 человек, контактировавших с парикмахером, тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако они пока что остаются на самоизоляции под медицинским наблюдением. Среди них оказались пять работников агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Теперь их от работы отстранили, за ними наблюдают медики.
Заражение коронавирусом может грозить виновным уголовным преследованием (ч. 1 ст. 236 УК). Такая история произошла в Костромской области, где на одного из жителей завели дело после того, как он, вернувшись из Подмосковья, пригласил в гости своих друзей и заразил их COVID-19. Сейчас в Белгородской области зафиксировано 1361 случай заражения коронавируса, 12 заболевших скончались.