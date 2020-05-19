Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 50 от 18 мая 2020

Читать номер

Власти Екатеринбурга подали в суд на «Эхо Москвы» из-за слов Ройзмана о смерти пациента с коронавирусом

Политика158

Иван Жилинспецкор

158
 

Управление здравоохранения Екатеринбурга подало иск к городской редакции радиостанции «Эхо Москвы» с требованием опровергнуть рассказ бывшего мэра Евгения Ройзмана о мужчине, который якобы погиб от коронавируса в городской больнице № 40. Об этом в фейсбуке сообщил главный редактор радиостанции Максим Путинцев.

Путинцев отметил, что екатеринбургское «Эхо» в принципе не может выступать ответчиком по этому иску, поскольку Ройзман выступал в эфире федерального «Эха Москвы». Тем не менее, отметил редактор, юристы екатеринбургской радиостанции «работают с иском».

27 апреля, выступая в программе «Личный прием», Евгений Ройзман рассказал историю мужчины, которого лечили сначала в городской больнице № 24, а затем в городской больнице № 1 от диабета. В ГКБ № 1, по словам бывшего мэра Екатеринбурга, у мужчины проявилась пневмония, и его перевели в ГКБ № 40, где лечат пациентов с коронавирусом. В этой больнице он, по словам Евгения Ройзмана, умер. Впоследствии, рассказал экс-мэр, мужчину кремировали, а жене и детям только передали урну с прахом, не дав проститься.

Сам Евгений Ройзман уже заявил, что допустил ошибку в части кремации, однако в остальном от своих слов он не отказывается.

Теги:
kb, иск, эхо москвы, коронавирус, екатеринбург

В Белгородской области более 20 человек заразились коронавирусом после посещения парикмахера

Общество757

757
 

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 

Сейчас он лечится в одной из белгородских больниц, медики, выявившие у него коронавирус, нашли ранее неизвестную инфекцию еще у 23 человек. Они пока остаются дома, заболевание у них протекает бессимптомно. 

Еще у 25 человек, контактировавших с парикмахером, тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако они пока что остаются на самоизоляции под медицинским наблюдением. Среди них оказались пять работников  агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Теперь их от работы отстранили, за ними наблюдают медики. 

Заражение коронавирусом может грозить виновным уголовным преследованием (ч. 1 ст. 236 УК). Такая история произошла в Костромской области, где на одного из жителей завели дело после того, как он, вернувшись из Подмосковья, пригласил в гости своих друзей и заразил их COVID-19. Сейчас в Белгородской области зафиксировано 1361 случай заражения коронавируса, 12 заболевших скончались.

Теги:
sn, белгородская область, пандемия
Больше интересного в вашей ленте
АвтоВАЗ разработал новую модель
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды: синоптики предупредили о тяжёлом лете 2020
Вы будете видеть меньше такого
Ручки плиты отмываются от застарелого жира элементарно, нужно всего-то пару минут
Вы будете видеть меньше такого
Нашла сломанный детский обруч и сделала из него полезную вещь для дачи.
Вы будете видеть меньше такого
Никогда себе не куплю. Автомеханик со стажем 25 лет рассказал про 4 проблемных автомобиля
Вы будете видеть меньше такого
5 мультфильмов, про которые все думают, что они диснеевские, хотя это не так
Вы будете видеть меньше такого
В РЖД ввели новые правила размещения пассажиров в поездах дальнего следования
Вы будете видеть меньше такого
Правдивый тест: сколько лет вы проживете?
Вы будете видеть меньше такого
Огурцы, плодоносящие при любых условиях: Топ-5 сортов, которые НИКОГДА не подведут!
Вы будете видеть меньше такого
Мама пятерых детей Мария Порошина продемонстрировала результаты похудения в облегающем наряде
Вы будете видеть меньше такого
Пенсионер изобрёл технологию установки столбов забора, но ему отказали в выдаче патента
Вы будете видеть меньше такого
Какие девушки на Руси никогда не выходили замуж
Вы будете видеть меньше такого
У всех клюёт, а у тебя нет. Как поправить положение.
Вы будете видеть меньше такого
«Крузак на родине не берут» Посмотрел, какие авто покупают себе сами японцы: ТОП-5
Вы будете видеть меньше такого
Список конфет, которые не стоит покупать из-за состава
Вы будете видеть меньше такого
Легендарный гол советского хоккеиста Харламова. 44 года назад он добил чехословаков и принес СССР золото Олимпиады
Вы будете видеть меньше такого
Чтобы победить воровство, моряки придумали хитрую уловку. История фразы «пройти красной нитью»
Вы будете видеть меньше такого
Nasdaq усложнит IPO китайским компаниям
Вы будете видеть меньше такого
В транспортной рабочей группе Петербурга разъяснили порядок восстановления льготных проездных после пандемии
Вы будете видеть меньше такого
Из поломойки в актрисы: Силакова из сериала «Нина», кто это, и что стало с актрисой спустя ~20 лет
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera