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№ 50 от 18 мая 2020

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В Белгородской области более 20 человек заразились коронавирусом после посещения парикмахера

Общество19

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В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 

Сейчас он лечится в одной из белгородских больниц, медики, выявившие у него коронавирус, нашли ранее неизвестную инфекцию еще у 23 человек. Они пока остаются дома, заболевание у них протекает бессимптомно. 

Еще у 25 человек, контактировавших с парикмахером, тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако они пока что остаются на самоизоляции под медицинским наблюдением. Среди них оказались пять работников  агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Теперь их от работы отстранили, за ними наблюдают медики. 

Заражение коронавирусом может грозить виновным уголовным преследованием (ч. 1 ст. 236 УК). Такая история произошла в Костромской области, где на одного из жителей завели дело после того, как он, вернувшись из Подмосковья, пригласил в гости своих друзей и заразил их COVID-19. Сейчас в Белгородской области зафиксировано 1361 случай заражения коронавируса, 12 заболевших скончались.

Теги:
sn, белгородская область, пандемия
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