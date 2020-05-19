Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 50 от 18 мая 2020

Читать номер

В Москве со следующей недели откроют МФЦ

Общество126

126
 

В Москве 25 мая откроют многофункциональные центры госуслуг, объявил в эфире «России-1» мэр Сергей Собянин. Прогулки москвичам, по его словам, разрешат, когда начнет снижаться число смертей от коронавируса — пока идет рост (последние четыре дня погибших больше 70 человек).

Всего в Москве к настоящему моменту было выявлено почти 150 тысяч заражений, а под наблюдением врачей остаются более 116 тысяч человек. Из них в больницах в тяжелом состоянии сейчас находятся 18 тысяч человек, рассказал Собянин. 

«В середине мая, когда мы ждали пика по коронавирусу, думали, что медицина не выдержит, но прогноз не сбылся, — и это заслуга москвичей», — отметил он. После возобновления работы промышленных и строительных предприятий 12 мая должно пройти не менее двух недель, чтобы можно было оценить, какие меры снимать дальше.

Дополняется

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

В Екатеринбурге проверят все магазины сети «Красное и Белое» после вспышки COVID-19 на складе

Общество235

235
 

Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» приостановила работу на своем складе на севере Екатеринбурга после обнаружения там коронавируса у 136 работников. Областной Роспотребнадзор проверит все магазины сети на соблюдение санитарных правил.

«Вчера, сегодня и завтра группы Роспотребнадзора будут изучать практически каждый магазин „Красного и белого“ на предмет соблюдения тех норм, которые у нас существуют сегодня. Если будет обнаружено их несоблюдение, магазины будут закрыты», — заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков (цитата по Znak.com).

Сотрудники логистического центра, которые контактировали с заболевшими, были временно отстранены от работы до результата тестов (всего 635 человек). В компании сообщили, что сейчас все поставки в магазины области идут с других складов, а состояние заболевших «оценивается как удовлетворительное, у многих симптомов не наблюдается».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что результаты тестов известны только у четверти сотрудников логистической компании, «у многих есть признаки ОРВИ». Из-за этого он отложил один из этапов снятия коронавирусных ограничений в регионе. Один из работников склада в разговоре с E1.ru заметил, что «процентов 70 коллег на складе чихают и кашляют», а когда стало известно о закрытии «никого не отпустили домой, <..> мы шесть часов прождали на улице в субботу — нас запускали через задний вход, со стоянки».

Теги:
va, коронавирус, магазины, екатеринбург
Больше интересного в вашей ленте
АвтоВАЗ разработал новую модель
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды: синоптики предупредили о тяжёлом лете 2020
Вы будете видеть меньше такого
Ручки плиты отмываются от застарелого жира элементарно, нужно всего-то пару минут
Вы будете видеть меньше такого
Нашла сломанный детский обруч и сделала из него полезную вещь для дачи.
Вы будете видеть меньше такого
Никогда себе не куплю. Автомеханик со стажем 25 лет рассказал про 4 проблемных автомобиля
Вы будете видеть меньше такого
5 мультфильмов, про которые все думают, что они диснеевские, хотя это не так
Вы будете видеть меньше такого
В РЖД ввели новые правила размещения пассажиров в поездах дальнего следования
Вы будете видеть меньше такого
Правдивый тест: сколько лет вы проживете?
Вы будете видеть меньше такого
Огурцы, плодоносящие при любых условиях: Топ-5 сортов, которые НИКОГДА не подведут!
Вы будете видеть меньше такого
Мама пятерых детей Мария Порошина продемонстрировала результаты похудения в облегающем наряде
Вы будете видеть меньше такого
Пенсионер изобрёл технологию установки столбов забора, но ему отказали в выдаче патента
Вы будете видеть меньше такого
Какие девушки на Руси никогда не выходили замуж
Вы будете видеть меньше такого
У всех клюёт, а у тебя нет. Как поправить положение.
Вы будете видеть меньше такого
«Крузак на родине не берут» Посмотрел, какие авто покупают себе сами японцы: ТОП-5
Вы будете видеть меньше такого
Список конфет, которые не стоит покупать из-за состава
Вы будете видеть меньше такого
Легендарный гол советского хоккеиста Харламова. 44 года назад он добил чехословаков и принес СССР золото Олимпиады
Вы будете видеть меньше такого
Чтобы победить воровство, моряки придумали хитрую уловку. История фразы «пройти красной нитью»
Вы будете видеть меньше такого
Nasdaq усложнит IPO китайским компаниям
Вы будете видеть меньше такого
В транспортной рабочей группе Петербурга разъяснили порядок восстановления льготных проездных после пандемии
Вы будете видеть меньше такого
Из поломойки в актрисы: Силакова из сериала «Нина», кто это, и что стало с актрисой спустя ~20 лет
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera