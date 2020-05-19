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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
В Москве со следующей недели откроют МФЦ
В Москве 25 мая откроют многофункциональные центры госуслуг, объявил в эфире «России-1» мэр Сергей Собянин. Прогулки москвичам, по его словам, разрешат, когда начнет снижаться число смертей от коронавируса — пока идет рост (последние четыре дня погибших больше 70 человек).
Всего в Москве к настоящему моменту было выявлено почти 150 тысяч заражений, а под наблюдением врачей остаются более 116 тысяч человек. Из них в больницах в тяжелом состоянии сейчас находятся 18 тысяч человек, рассказал Собянин.
«В середине мая, когда мы ждали пика по коронавирусу, думали, что медицина не выдержит, но прогноз не сбылся, — и это заслуга москвичей», — отметил он. После возобновления работы промышленных и строительных предприятий 12 мая должно пройти не менее двух недель, чтобы можно было оценить, какие меры снимать дальше.
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В Екатеринбурге проверят все магазины сети «Красное и Белое» после вспышки COVID-19 на складе
Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» приостановила работу на своем складе на севере Екатеринбурга после обнаружения там коронавируса у 136 работников. Областной Роспотребнадзор проверит все магазины сети на соблюдение санитарных правил.
«Вчера, сегодня и завтра группы Роспотребнадзора будут изучать практически каждый магазин „Красного и белого“ на предмет соблюдения тех норм, которые у нас существуют сегодня. Если будет обнаружено их несоблюдение, магазины будут закрыты», — заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков (цитата по Znak.com).
Сотрудники логистического центра, которые контактировали с заболевшими, были временно отстранены от работы до результата тестов (всего 635 человек). В компании сообщили, что сейчас все поставки в магазины области идут с других складов, а состояние заболевших «оценивается как удовлетворительное, у многих симптомов не наблюдается».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что результаты тестов известны только у четверти сотрудников логистической компании, «у многих есть признаки ОРВИ». Из-за этого он отложил один из этапов снятия коронавирусных ограничений в регионе. Один из работников склада в разговоре с E1.ru заметил, что «процентов 70 коллег на складе чихают и кашляют», а когда стало известно о закрытии «никого не отпустили домой, <..> мы шесть часов прождали на улице в субботу — нас запускали через задний вход, со стоянки».