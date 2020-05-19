В Москве со следующей недели откроют МФЦ

В Москве 25 мая откроют многофункциональные центры госуслуг, объявил в эфире «России-1» мэр Сергей Собянин. Прогулки москвичам, по его словам, разрешат, когда начнет снижаться число смертей от коронавируса — пока идет рост (последние четыре дня погибших больше 70 человек).

Всего в Москве к настоящему моменту было выявлено почти 150 тысяч заражений, а под наблюдением врачей остаются более 116 тысяч человек. Из них в больницах в тяжелом состоянии сейчас находятся 18 тысяч человек, рассказал Собянин.

«В середине мая, когда мы ждали пика по коронавирусу, думали, что медицина не выдержит, но прогноз не сбылся, — и это заслуга москвичей», — отметил он. После возобновления работы промышленных и строительных предприятий 12 мая должно пройти не менее двух недель, чтобы можно было оценить, какие меры снимать дальше.

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