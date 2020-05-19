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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
В Екатеринбурге проверят все магазины сети «Красное и Белое» после вспышки COVID-19 на складе
Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» приостановила работу на своем складе на севере Екатеринбурга после обнаружения там коронавируса у 136 работников. Областной Роспотребнадзор проверит все магазины сети на соблюдение санитарных правил.
«Вчера, сегодня и завтра группы Роспотребнадзора будут изучать практически каждый магазин „Красного и белого“ на предмет соблюдения тех норм, которые у нас существуют сегодня. Если будет обнаружено их несоблюдение, магазины будут закрыты», — заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков (цитата по Znak.com).
Сотрудники логистического центра, которые контактировали с заболевшими, были временно отстранены от работы до результата тестов (всего 635 человек). В компании сообщили, что сейчас все поставки в магазины области идут с других складов, а состояние заболевших «оценивается как удовлетворительное, у многих симптомов не наблюдается».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что результаты тестов известны только у четверти сотрудников логистической компании, «у многих есть признаки ОРВИ». Из-за этого он отложил один из этапов снятия коронавирусных ограничений в регионе. Один из работников склада в разговоре с E1.ru заметил, что «процентов 70 коллег на складе чихают и кашляют», а когда стало известно о закрытии «никого не отпустили домой, <..> мы шесть часов прождали на улице в субботу — нас запускали через задний вход, со стоянки».
Теги:va, коронавирус, магазины, екатеринбург
На Кубани возбудили первое в России уголовное дело о невыплате медикам компенсаций за борьбу с COVID-19
В Краснодарском крае Следственный комитет возбудил первое в России уголовное дело по факту невыплаты компенсаций медикам, которые работали с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Правоохранителей заинтересовало видеообращение работников скорой помощи из Армавира: медики пожаловались отсутствие обещанных президентом выплат. Следователи возбудили дело по статье о халатности ( ч.1 ст.293 УК), которую, по их предположению, допустило руководство городской больницы Армавира.
Ранее проверку жалоб врачей начала и местная прокуратура, а главного врача Сергея Смирнова медучреждения уволили. Впрочем, работники больницы вступились за своего руководителя, попросили не смещать его с должности и разобраться в ситуации.
В последние дни во многих российских регионах обострилась ситуация с выплатами, которые анонсировал президент Владимир Путин. Некоторые медики компенсаций вообще не получили, другим выплатили от 27 до 250 рублей, посчитав по минутам время контакта с зараженным коронавирусом пациентом. Путин раскритиковал действия правительства и заявил, что ситуацию с невыплатами спровоцировало плохо сформулированное постановление кабмина.
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