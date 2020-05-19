В Екатеринбурге проверят все магазины сети «Красное и Белое» после вспышки COVID-19 на складе

Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» приостановила работу на своем складе на севере Екатеринбурга после обнаружения там коронавируса у 136 работников. Областной Роспотребнадзор проверит все магазины сети на соблюдение санитарных правил.

«Вчера, сегодня и завтра группы Роспотребнадзора будут изучать практически каждый магазин „Красного и белого“ на предмет соблюдения тех норм, которые у нас существуют сегодня. Если будет обнаружено их несоблюдение, магазины будут закрыты», — заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков (цитата по Znak.com).

Сотрудники логистического центра, которые контактировали с заболевшими, были временно отстранены от работы до результата тестов (всего 635 человек). В компании сообщили, что сейчас все поставки в магазины области идут с других складов, а состояние заболевших «оценивается как удовлетворительное, у многих симптомов не наблюдается».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что результаты тестов известны только у четверти сотрудников логистической компании, «у многих есть признаки ОРВИ». Из-за этого он отложил один из этапов снятия коронавирусных ограничений в регионе. Один из работников склада в разговоре с E1.ru заметил, что «процентов 70 коллег на складе чихают и кашляют», а когда стало известно о закрытии «никого не отпустили домой, <..> мы шесть часов прождали на улице в субботу — нас запускали через задний вход, со стоянки».