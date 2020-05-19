Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 50 от 18 мая 2020

Читать номер

В Екатеринбурге проверят все магазины сети «Красное и Белое» после вспышки COVID-19 на складе

Общество175

175
 

Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» приостановила работу на своем складе на севере Екатеринбурга после обнаружения там коронавируса у 136 работников. Областной Роспотребнадзор проверит все магазины сети на соблюдение санитарных правил.

«Вчера, сегодня и завтра группы Роспотребнадзора будут изучать практически каждый магазин „Красного и белого“ на предмет соблюдения тех норм, которые у нас существуют сегодня. Если будет обнаружено их несоблюдение, магазины будут закрыты», — заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков (цитата по Znak.com).

Сотрудники логистического центра, которые контактировали с заболевшими, были временно отстранены от работы до результата тестов (всего 635 человек). В компании сообщили, что сейчас все поставки в магазины области идут с других складов, а состояние заболевших «оценивается как удовлетворительное, у многих симптомов не наблюдается».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что результаты тестов известны только у четверти сотрудников логистической компании, «у многих есть признаки ОРВИ». Из-за этого он отложил один из этапов снятия коронавирусных ограничений в регионе. Один из работников склада в разговоре с E1.ru заметил, что «процентов 70 коллег на складе чихают и кашляют», а когда стало известно о закрытии «никого не отпустили домой, <..> мы шесть часов прождали на улице в субботу — нас запускали через задний вход, со стоянки».

Теги:
va, коронавирус, магазины, екатеринбург

На Кубани возбудили первое в России уголовное дело о невыплате медикам компенсаций за борьбу с COVID-19

Общество477

477
 

В Краснодарском крае Следственный комитет возбудил первое в России уголовное дело по факту невыплаты компенсаций медикам, которые работали с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Правоохранителей заинтересовало видеообращение работников скорой помощи из Армавира: медики пожаловались отсутствие обещанных президентом выплат. Следователи возбудили дело по статье о халатности ( ч.1 ст.293 УК), которую, по их предположению, допустило руководство городской больницы Армавира.

Ранее проверку жалоб врачей начала и местная прокуратура, а главного врача Сергея Смирнова медучреждения уволили. Впрочем, работники больницы вступились за своего руководителя, попросили не смещать его с должности и разобраться в ситуации.

В последние дни во многих российских регионах обострилась ситуация с выплатами, которые анонсировал президент Владимир Путин. Некоторые медики компенсаций вообще не получили, другим выплатили от 27 до 250 рублей, посчитав по минутам время контакта с зараженным коронавирусом пациентом. Путин раскритиковал действия правительства и заявил, что ситуацию с невыплатами спровоцировало плохо сформулированное постановление кабмина.

Читайте также

Добавить больше нечего. Медики, работающие с COVID-19, получили листки с расчетом апрельской зарплаты. И не нашли в них президентских надбавок

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
медики, компенсация, коронавирус
Больше интересного в вашей ленте
Биологический отец отсудил квартиру у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Вы будете видеть меньше такого
В России разработали пропуск «в нормальную жизнь»: что с ним не так?
Вы будете видеть меньше такого
Как на самом деле выглядят роскошные турецкие невесты: 7 фото с макияжем и без
Вы будете видеть меньше такого
Увидел у соседа хитрую самоделку для болгарки, решил и себе такую сделать
Вы будете видеть меньше такого
Больше не готовлю сырники! Нашла интересный рецепт австралийского повара-самоучки "Ricotta Hot Cakes With Honeycomb…
Вы будете видеть меньше такого
Фразы, которые нужно говорить ребёнку каждый день, даже если ребёнок вырос
Вы будете видеть меньше такого
Снег с дождем в середине недели и потепление к выходным: подробный прогноз погоды
Вы будете видеть меньше такого
Во время реставрации кортика была найдена записка, спрятанная в ручке
Вы будете видеть меньше такого
Почему нельзя хранить шины «стопкой». А как можно?
Вы будете видеть меньше такого
Как соединить две одинаковых трубы по диаметру без муфты и переходников в безвыходной ситуации
Вы будете видеть меньше такого
В мире появился второй перевозчик с монопарком из самолетов «Суперджет 100»
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Знаешь ли ты молодежный сленг в СССР
Вы будете видеть меньше такого
Омолаживающая маска с эффектом сильного лифтинга
Вы будете видеть меньше такого
«Он и есть искусство»: как 13-летний художник из России стал звездой арт-рынка и продает работы за миллионы рублей
Вы будете видеть меньше такого
Так как же нужно устанавливать диск на болгарку: рисунком наружу или внутрь?
Вы будете видеть меньше такого
Подборка из 6 освежающих стрижек. Часть 81
Вы будете видеть меньше такого
Видео со съемок седьмого сезона «Сватов» показали в сети
Вы будете видеть меньше такого
Почему скорость корабля измеряют в узлах?
Вы будете видеть меньше такого
Когда уже можно посадить помидоры в грунт? Запомните одну верную примету
Вы будете видеть меньше такого
Окно возможностей на рынке недвижимости: что будет с ценами на квартиры
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera