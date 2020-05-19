На Кубани возбудили первое в России уголовное дело о невыплате медикам компенсаций за борьбу с COVID-19

В Краснодарском крае Следственный комитет возбудил первое в России уголовное дело по факту невыплаты компенсаций медикам, которые работали с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Правоохранителей заинтересовало видеообращение работников скорой помощи из Армавира: медики пожаловались отсутствие обещанных президентом выплат. Следователи возбудили дело по статье о халатности ( ч.1 ст.293 УК), которую, по их предположению, допустило руководство городской больницы Армавира.

Ранее проверку жалоб врачей начала и местная прокуратура, а главного врача Сергея Смирнова медучреждения уволили. Впрочем, работники больницы вступились за своего руководителя, попросили не смещать его с должности и разобраться в ситуации.

В последние дни во многих российских регионах обострилась ситуация с выплатами, которые анонсировал президент Владимир Путин. Некоторые медики компенсаций вообще не получили, другим выплатили от 27 до 250 рублей, посчитав по минутам время контакта с зараженным коронавирусом пациентом. Путин раскритиковал действия правительства и заявил, что ситуацию с невыплатами спровоцировало плохо сформулированное постановление кабмина.