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№ 50 от 18 мая 2020

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«Условия достойные». В Подмосковье военным выделили служебные квартиры в домах-бытовках 

Общество180

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В Наро-Фоминском районе Подмосковья более 130 военнослужащих с семьями получили служебные квартиры, расположенные в строениях, которые напоминают строительные бытовки. О том, как «празднуют новоселье» в поселке Калининец, рассказал «Первый канал». 

Фото: кадр из сюжета «Первого канала»

По словам ведущей, в новых квартирах уже есть мебель, бытовая техника и «даже шторы на окнах». На стенах можно увидеть портреты главы государства и министра обороны Сергея Шойгу. Во дворе, по данным «Первого канала», построили детские площадки, спортивный комплекс, зону отдыха и велопарковку, правда их зрителям не продемонстировали. 

Зато оператор показал, как выглядят дома снаружи: они напоминают поставленные друг на друга металлические вагончики-бытовки, которые обычно используют строители в качестве временного жилья. Тем не менее, как утверждает, «Первый канал», новоселы своим жилищем довольны. 

«Проживаем втроем. Вчетвером с кошкой. Нормально. Всем довольны, всем обеспечены, мебель есть. Тепло. Зимой также тепло. Условия достойные для жизни семейной», — рассказал герой сюжета военнослужащий Дмитрий Митюрев. 

В подмосковном поселке Калининец базируется 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия имени Калинина. По данным «Первого канала», вскоре строители сдадут в эксплуатацию еще 25 подобных домов для военных.

Теги:
sn, Подмосковье , военные, квартиры
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