Проблема с кэшированием страниц Novayagazeta.ru, выглядящая как «белый экран», решена. «Новая» соберет пул тестировщиков из числа своих соучастников

17 и 18 мая сайт «Новой газеты» некоторым пользователям вместо контента страницы отдавал «белый экран». Проблема заключалась в сбое из-за конфликта новой версии сервиса кэширования страниц, который мы используем для ускорения загрузки сайта.

Другим следствием этой же проблемы были сбои в распознавании превью материалов «Новой газеты» в социальных сетях: у некоторых не отображались обложки.

Техподдержка сайта 18 мая около 18.00 мск выпустила обновление с новой логикой работы сервиса кэширования, при которой конфликта не происходит.

Мы благодарим читателей, описавших проблему в письмах на имя техподдержки. К настоящему времени мы видим стабильную работу сервисов, связанных с кэшем страниц, ответили на все письма и получили ответы от читателей с подтверждением, что ситуация у них нормализовалась.

В письме соучастникам редактор сайта предложил создать пул тестировщиков сервисов Novayagazeta.ru.

Команда разработчиков постоянно совершенствует сервисы сайта для улучшения его качественных показателей, среди которых: скорость загрузи, адаптивность под требования платформ и популярных сторонних сервисов.

В 2020 году сайт novayagazeta.ru получил бейдж «Популярный сайт» — за высокую посещаемость и постоянную аудиторию. В 2019-м — бейдж «Выбор пользователей» — за высокую вовлеченность пользователей. Бейджи и оценка показателей — внутренняя метрика «Яндекса».

По данным сервиса «Я.Радар» ежедневная аудитория (DAU) сайта novayagazeta.ru за апрель-май 2020 года превысила 370 тысяч посетителей.