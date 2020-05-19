На Кубани работников «скорой» предупредили об уголовной ответственности после рассказа об отсутствии президентских доплат

В Краснодарском крае работникам станции скорой помощи при Абинской районной больнице пригрозили уголовной и административной ответственностью после того, как они пожаловались на отсутствие дополнительных выплат, обещанных президентом. Копия предупреждения, которое направил одному из медиков и.о. начальника местного отделения полиции, оказалась в распоряжении «Новой газеты».

В документе медика назвали организатором массовых мероприятий и предупредили о недопустимости «осуществления экстремистской деятельности» во время их проведения. Что именно правоохранители сочли «массовым мероприятием», остается неизвестным.

Ранее работники Абинской больницы обратились за помощью в проект «Скорая журналистская помощь». Они записали видеообращение, в котором рассказали, что руководство пытается убедить их в том, что дополнительные выплаты за работу с зараженными COVID-19 пациентами им не положены. После этого, по словам медиков, сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края вызывали некоторых работников станции для дачи разъяснений.

За день до этого главный врач Абинской больницы Павел Исаев действительно провел встречу с медиками и попытался рассказать им о порядке выплат, однако полученные объяснения работников «скорой» не удовлетворили. По словам врачей, бригады несколько раз приезжали к больным с пневмонией: о том, был ли у них коронавирус, неизвестно. В связи с этим медики считают, что они также находятся в группе риска и имеют право на надбавки.

Материал подготовлен в рамках объединения журналистов «Синдикат-100»