Платежные сервисы сообщили о росте пожертвований на благотворительность в апреле

В апреле объемы пожертвований на благотворительность в России выросли, несмотря на угрозу снижения доходов из-за пандемии коронавируса. При этом в марте, который считается более успешным для благотворительных организаций, платежные сервисы наблюдали небольшой спад в переводах.

Как сообщили «Коммерсанту» в сервисе QIWI, в марте количество средств, пожертвованных на благотворительность, сократилось к прошлому году на 2%, а в апреле — увеличилось на 12% к месяцу ранее и на 17% к апрелю 2019-го.

Схожие цифры привел и платежный сервис CloudPayments: по их подсчетам, в марте объем пожертвований упал на 1,4% к февралю этого года, а в апреле — вырос на 29% к марту. Средний перевод в апреле же сократился на 200 рублей до 797 рублей, однако общее количество транзакций выросло на 23%, отметили аналитики.

Эксперты фонда «Нужна помощь», занимающегося сбором средств для других благотворительных инициатив, выяснили, что в марте и апреле более чем на треть росло число переводов для НКО, которые занимаются социально уязвимыми группами (малоимущими и бездомными). В апреле на 31% также увеличилось и число пожертвований на лечение больных детей, которое в марте сокращалось на 12%.

Общий рост переводов в «Нужна помощь» объяснили тем, что НКО сами стали активно проводить массовые акции в поддержку своей работы. «Фонды обратились к обществу со словами о том, что во время кризиса их подопечным стало еще тяжелее, "им сейчас никто не поможет, кроме вас". И люди отреагировали переводами», — рассказала «Коммерсанту» сотрудница фонда Елизавета Язневич.