«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в сопоставимых по масштабам эпидемии странах

В России погибли от коронавируса по крайней мере 186 медработников, что означает, что смертность медиков в стране от COVID-19 в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии, выяснила «Медиазона».

За основу журналисты взяли «Список памяти» – составленный российскими врачами перечень имен медиков, погибших во время пандемии. На 18 мая в нем было 222 имени, на день 19-го — уже 241.

«Медиазона» исключила из списка 19 случаев: шестерых врачей из других стран, семерых медиков, не работавших во время пандемии, и шестерых, смерть которых не была связана с коронавирусом. Из оставшихся 203 случаев журналисты подтвердили, что от COVID-19 умерли 165 медработников, по 38 информацию за пределами «Списка памяти» найти не удалось.

В частности, в «Списке памяти» говорится о 34 медиках с коронавирусом, которые умерли в Дагестане. Глава Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что от пневмонии и коронавирусной инфекции в регионе скончались более 40 медиков, поэтому «Медиазона» посчитала все случаи в Дагестане, указанные в «Списке памяти» подтвержденными. При этом сам Минздрав региона утверждал, что больше 40 медработников умерли не только от пневмоний и коронавируса. Также журналисты нашли информацию о еще восьми российских медиках, которых накануне не было в списке.

Таким образом, с учетом 138 смертей медиков в российских регионах (кроме Дагестана), указанных в «Списке памяти», 40 — в Дагестане и восьми, не указанных в списке, в России за время пандемии скончались не менее 186 медработников, отметила «Медиазона».

По смертности медиков первые четыре места занимают Москва, Подмосковье, Дагестан и Петербург. Около половины погибших — младший и средний медицинский персонал. Чаще всего в России от COVID-19 умирают медсестры и медбратья (38 человек на вчера, согласно исследованию «Медиазоны»).

Всего в российских регионах от коронавируса скончались 2772 человека (на 18 мая), таким образом, каждый 15-й умерший с COVID-19 в стране — медик (доля среди всех скончавшихся – почти 7%). В среднем это соотношение в 16 раз выше, чем в Италии, Великобритании, Иране, Германии, США и Испании, которые по масштабам эпидемии сопоставимы с Россией.

«Медиазона» предполагает, что первое возможное объяснение — занижение статистики по смертности, а среди медиков можно учитывать каждую жертву пандемии. Издание отмечает, что если считать только медработников, о смерти которых от коронавируса официально говорили власти, то получится 61 случай (2% от числа умерших), что все равно в пять раз выше, чем в сопоставимых по масштабам пандемии странах. Второе возможное объяснение — очень высокий профессиональный риск среди медиков из-за нехватки средств индивидуальной защиты.

На 19 мая в России подтверждено 299 941 случай заражений коронавирусом. Число умерших достигло 2837 человек, 76 130 пациентов вылечились от COVID-19.