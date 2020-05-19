Водители «скорой» в Челябинске вновь пожаловались на невыплаты президентских надбавок. В «Челябмедтрансе» объяснили, что так и должно быть

Челябинские водители скорой помощи заявляют, что большинство из них до сих пор, несмотря на распоряжения президента и правительства области, не получили обещанных президентом надбавок за работу с коронавирусом.

По словам водителя Валерия Филиппа, доплаты в размере 25 000 рублей получили «около 20% сотрудников».

«У нас 80 машин скорой помощи и 343 водителя. Все без исключения возили больных коронавирусом. И многие не по разу. Мы готовы это доказывать. Но выплаты получили далеко не все. На второй подстанции скорой помощи доплаты получили человек двадцать — это половина сотрудников, на четвертой — четыре человека, на седьмой подстанции — два человека, на шестой — четыре человека. Причем на шестой подстанции доплаты, по моей информации, получили только водители специализированной «ковидной» машины с позывным «640», — рассказал Филипп «Новой газете».

В «Челябмедтрансе» «Новой газете» пояснили, что президентские доплаты действительно коснулись не всех, а «более 20% водителей "скорых"».

«Мы производим доплаты согласно документации, которая нам поступает со станций скорой помощи. Станции передают нам списки водителей, которые либо перевозили больных с коронавирусом, либо находились в зоне риска — как-то контактировали с вирусом. Поэтому да — выплаты получили не все, — сказали на предприятии.

В настоящий момент, по информации «Новой газеты», в конфликт вмешалась прокуратура: ее сотрудники работают на 5-й подстанции скорой помощи.

16 мая челябинские водители «скорой» пожаловались в Следственный комитет, требуя выплатить им президентские надбавки за работу с коронавирусом в полном объеме. Водители указывали, что вместо обещанных 25 тысяч рублей получили в большинстве случаев 2-3 тысячи. Заявление в СК подписали 149 водителей. В тот же день правительство Челябинской области распорядилось выплатить президентские надбавки водителям в полном объеме.