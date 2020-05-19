Совладелец букмекерской конторы «Фонбет» подал иск к бизнес-партнерам на 433 млн рублей

Совладелец «Фонбет» — крупнейшего игрока российского букмекерского рынка — Максим Кирюхин (доля в капитале 8,67%) подал в арбитражный суд Москвы иск к компании-владельцу букмекерской конторы «Ф.О.Н.». На это первым обратило внимание профильное издание «Рейтинг букмекеров».

Сумма иска составляет 433 миллиона рублей, его зарегистрировали накануне в категории «Прочее». Материалы дела еще не были опубликованы, а дата рассмотрения не назначена. В самой букмекерской конторе разбирательство пока не комментировали.

Третьими лицами значатся остальные соучредители ООО «Ф.О.Н.» — кипрский офшор Birusa Ltd, владеющий 65% компании, а также Станислав Магомедов, Ирина Бородина и Сергей Тетруашвили (доли каждого, согласно данным «СПАРК», в пределах 8-10%).

«Фонбет» привлекла всеобщее внимание после того, как комиссия правительства внесла ее в список 646 системообразующих предприятий, которым государство было готово оказать помощь из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Вскоре ее убрали из реестра, а Минэкономразвития исключило сферу игорной деятельности из критериев отбора. Генпрокуратура требовала провести проверку инцидента.

«Новая газета» обращала внимание, что Кирюхин в 2013-2017 годы был единственным владельцем «Фонбета», а до этого был франчайзи компании, развивавшим сеть игровых клубов на юге России. Бенефициарами же, как стало известно в результате расследования, являются программист-разработчик софта «Фонбета» и предприниматель, который в начале 2000-х скупал земельные паи крестьян из подмосковного колхоза «Ленинский луч» под Одинцово.

В 2018 году, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, согласно данным системы «СПАРК», «Фонбет» получила чистую прибыль в размере 9,3 миллиарда рублей (рост на 430% к 2017 году), выручка же превышала 24 миллиарда (+150%). Размер букмекерского рынка тогда оценивался экспертами в 1,15 трлн рублей.