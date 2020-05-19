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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
Московского мундепа Янкаускаса оштрафовали за летние протесты. Он уже отбыл три административных ареста
Тверской районный суд оштрафовал московского муниципального депутата Константина Янкаускаса на 30 тысяч рублей за участие в протестах на Трубной площади 14 июля и 18 июля прошлого года. Об этом он сам сообщил в твиттере.
Янкаускас рассказал, что ему назначили два штрафа по 15 тысяч рублей каждый. Протоколы на мундепа составили в его отсутствие в декабре прошлого года, но суд рассмотрел их только сейчас. Помимо этого, за акцию 14 июля Янкаускас уже отбыл административный арест. Решение суда он планирует обжаловать.
За летние протесты из-за недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов Янкаускас отбыл в общей сложности три административных ареста, ему также назначали штрафы. На него составляли протоколы также за несогласованную акцию 27 июля и встречу москвичей с независимыми кандидатами на Трубной площади 15 июля. Он сам хотел зарегистрироваться кандидатом, но ему в этом отказали, сославшись на большое количество недействительных подписей.
Прикованная к кровати москвичка сообщила о новом штрафе за отсутствие приложения «Социальный мониторинг»
Профессор российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова, которая уже год не выходит на улицу из-за травмы, получила новый штраф за отсутствие приложения «Социальный мониторинг». Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.
«После извинений Главконтроля прилетело "письмо счастья" от Госуслуг поздно вечером 18 мая…оплатите штраф», — рассказала она, уточнив, что всего ей было выписано два постановления.
Москвичка получила первый штраф в четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции из-за того, что не смогла скачать на свой телефон приложение, которое обязаны установить все, кто болеет коронавирусом, лечится дома и должны соблюдать режим самоизоляции. «Социальный мониторинг» передает данные о геолокации пользователей и иногда просит прислать селфи в качестве подтверждения того, что человек остается дома. Смартфон, который московские власти обещали выдавать в таких случаях, Карабулатова так и не получила.
При этом у женщины, которая является инвалидом I группы, нет коронавируса, а выходить на улицу она не может уже год, так как у нее нарушено 90% двигательных функций. Медики выявили у нее лишь симптомы ОРВИ, но все же выдали предписание о том, что она должна оставаться дома.
После того, как историю Карабулатовой рассказали СМИ, прокуратура начала проверку, а начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил о том, что штраф Карабулатой аннулирован. Примерно в это же время профессор РУДН и получила уведомление о новом штрафе.