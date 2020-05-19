Московского мундепа Янкаускаса оштрафовали за летние протесты. Он уже отбыл три административных ареста

Тверской районный суд оштрафовал московского муниципального депутата Константина Янкаускаса на 30 тысяч рублей за участие в протестах на Трубной площади 14 июля и 18 июля прошлого года. Об этом он сам сообщил в твиттере.

Янкаускас рассказал, что ему назначили два штрафа по 15 тысяч рублей каждый. Протоколы на мундепа составили в его отсутствие в декабре прошлого года, но суд рассмотрел их только сейчас. Помимо этого, за акцию 14 июля Янкаускас уже отбыл административный арест. Решение суда он планирует обжаловать.

За летние протесты из-за недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов Янкаускас отбыл в общей сложности три административных ареста, ему также назначали штрафы. На него составляли протоколы также за несогласованную акцию 27 июля и встречу москвичей с независимыми кандидатами на Трубной площади 15 июля. Он сам хотел зарегистрироваться кандидатом, но ему в этом отказали, сославшись на большое количество недействительных подписей.