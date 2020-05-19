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№ 50 от 18 мая 2020

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Московского мундепа Янкаускаса оштрафовали за летние протесты. Он уже отбыл три административных ареста

Общество3

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Тверской районный суд оштрафовал московского муниципального депутата Константина Янкаускаса на 30 тысяч рублей за участие в протестах на Трубной площади 14 июля и 18 июля прошлого года. Об этом он сам сообщил в твиттере.  

Янкаускас рассказал, что ему назначили два штрафа по 15 тысяч рублей каждый. Протоколы на мундепа составили в его отсутствие в декабре прошлого года, но суд рассмотрел их только сейчас. Помимо этого, за акцию 14 июля Янкаускас уже отбыл административный арест. Решение суда он планирует обжаловать. 

За летние протесты из-за недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов Янкаускас отбыл в общей сложности три административных ареста, ему также назначали штрафы. На него составляли протоколы также за несогласованную акцию 27 июля и встречу москвичей с независимыми кандидатами на Трубной площади 15 июля. Он сам хотел зарегистрироваться кандидатом, но ему в этом отказали, сославшись на большое количество недействительных подписей.

Теги:
em, штрафы, янкаускас

Прикованная к кровати москвичка сообщила о новом штрафе за отсутствие приложения «Социальный мониторинг»

Общество337

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Профессор российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова, которая уже год не выходит на улицу из-за травмы, получила новый штраф за отсутствие приложения «Социальный мониторинг». Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

«После извинений Главконтроля прилетело "письмо счастья" от Госуслуг поздно вечером 18 мая…оплатите штраф», — рассказала она, уточнив, что всего ей было выписано два постановления.

Москвичка получила первый штраф в четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции из-за того, что не смогла скачать на свой телефон приложение, которое обязаны установить все, кто болеет коронавирусом, лечится дома и должны соблюдать режим самоизоляции. «Социальный мониторинг» передает данные о геолокации пользователей и иногда просит прислать селфи в качестве подтверждения того, что человек остается дома. Смартфон, который московские власти обещали выдавать в таких случаях, Карабулатова так и не получила.

При этом у женщины, которая является инвалидом I группы, нет коронавируса, а выходить на улицу она не может уже год, так как у нее нарушено 90% двигательных функций. Медики выявили у нее лишь симптомы ОРВИ, но все же выдали предписание о том, что она должна оставаться дома.

После того, как историю Карабулатовой рассказали СМИ, прокуратура начала проверку, а начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил о том, что штраф Карабулатой аннулирован. Примерно в это же время профессор РУДН и получила уведомление о новом штрафе.

Теги:
sn, коронавирус, мониторинг, мобильные приложения
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